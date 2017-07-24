Михалков о гомосексуализме и трагедии
По мнению Михалкова, постановка балета "Нуреев" в Большом театре невозможна, и ее организаторы должны были это предвидеть, передает ТАСС. "Не верю, что когда начиналась работа над спектаклем, не было понятно, что будет в результате. Кто это делает и о ком этот спектакль", – подчеркнул режиссер.
Михалков подчеркнул, что было бы наивно предполагать, что постановка сведется лишь к мастерству гениального танцовщика. Он отметил, что организаторы не могли игнорировать тот факт, что "основной темой в биографии Нуреева, его творческих и человеческих метаниях, будет терпкая и пикантная тема его гомосексуальных привязанностей и проблем".
Режиссер уверен, что переносить спектакль на май следующего года – решение жестокое по отношению к артистам, которые в нем задействованы. "Они работали. Это изнурительная работа, это травматическая работа, эмоциональная работа. И в результате оказаться заложниками недальновидности – это, мне кажется, обидно", – добавил он.
Михалков считает, что если у авторов "Нуреева" есть деньги и сцена, то они могут реализовать там любые свои творческие идеи. "Нужно знать, где, кому, когда и для чего это делается. Поэтому когда это умножается все на Большой театр, это не совмещается", – пояснил он.
Вместе с тем режиссер уверен, что сам по себе спектакль подготовлен очень качественно. "Если говорить о постановке, то я убежден, что и по хореографии, и по режиссуре, и по всему остальному это очень изысканно. Но это эпатаж, это укол. Но не все любят уколы. Вот и все. Никто никому ничего не запрещает, но делать из этого трагедию… Это трагедия для артистов балета", – добавил он.
Напомним, премьера балета "Нуреев", рассказывающего о жизни одного из самых первостепенных артистов XX века, должна была состояться 11 июля текущего года в Большом театре. Однако после генерального прогона постановки руководство решило отложить ее показ до мая 2018 года.
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