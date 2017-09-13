Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"

Российские киносети не желают быть использованными в скандале с фильмом "Матильда". Именно этим вызван их отказ от проката картины, уверена депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Экс-прокурора Крыма возмутил комментарий главы Минкульта по поводу отказа крупных сетей кинотеатров демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя. Чаша терпения Владимира Мединского переполнилась не вовремя, считает депутат.

"В то время, как министра переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления", – написала Поклонская в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).

Министр культуры России ранее обвинил противников фильма в кликушестве и навязывании своих убеждений. В послании, опубликованном на сайте ведомства, Владимир Мединский эмоционально высказался о "православных активистах", выступающих за запрет демонстрации "Матильды".

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными". Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", – отметил Мединский. Министр убежден, что никто, кроме Министерства культуры, не имеет права решать прокатную судьбу фильма.

Позже Мединский заявил, что скандал вокруг ленты "переполнил чашу его терпения". Так он отреагировал на сообщения о том, что кинотеатры объединенной сети из-за угроз активистов отказались от проката "Матильды".

Поклонская с точкой зрения министра в корне не согласна. "Бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 миллионов рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе)", – написала депутат. Она подчеркнула, что ведомство Мединского выдало картине прокатное удостоверение несмотря на все эти нарушения.

По данным парламентария, отказываются от сотрудничества с создателями "Матильды" и телеканалы. Экс-прокурор отметила, что в числе авторов фильма значится "уроженец Западной Украины, где реализован Евромайдан". И при этом виновата во всем почему-то она, заключила депутат.

Скандал вокруг ленты прокомментировали в Кремле. "Мы не стали бы преувеличивать все происходящее. Вместе с тем все это уже принимает достаточно неприятные формы", – заявил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, проявления экстремизма, в том числе в попытках давления на кинотеатры, абсолютно неприемлемы. "И это представляет собой опасность, как и любые проявления экстремизма", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.