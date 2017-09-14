Психанувший Учитель сбежал от Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о встрече с Алексеем Учителем. Разговор состоялся несколько месяцев назад и, по словам экс-прокурора Крыма, остался незавершенным – режиссер разнервничался и ушел.

Фото встречи, которая произошла во время празднования Дня России, появилось в Сети 14 сентября: собеседники стоят на улице на одной из площадок в Кремле и что-то обсуждают. Подробностей их беседы агентство ТАСС, которое опубликовало снимок, не приводит. Однако журналисты "Комсомольской правды" узнали, о чем разговаривали непримиримые противники.

"Мы говорили о "Матильде". Встреча с Учителем проходила около получаса. Это была его инициатива подойти ко мне и обсудить все вопросы. Я попросила дать возможность посмотреть фильм специалистам, чтобы были исчерпаны все вопросы и подготовлены доводы для людей, обратившихся с жалобами. Он мне отказал. Причину не назвал", – рассказала Поклонская.

По ее словам, в заключение речь зашла о финансировании и сценарии картины. Когда депутат упомянула о возможном нецелевом использовании средств, режиссер прекратил общение. "Учитель очень разнервничался и сказал, что нам не о чем больше говорить, что я ему угрожаю, и ушел. Эту встречу он назвал пятиминутной или трехминутной. Не знаю, почему для него так быстро время прошло", – сказала экс-прокурор Крыма.

В свою очередь сотрудники редакции фотоинформации ТАСС в разговоре с корреспондентом RT пояснили, почему снимок с этой встречи был опубликован спустя два месяца. "Нам ее (фотографию. – Прим. ред.) только прислали. Как я понимаю – пишущий корреспондент ТАСС, у которого фото было снято на телефон", – сообщили в агентстве.

Напомним, что Поклонская пытается запретить выход на большие экраны "Матильды" Учителя. Картина о любовной связи танцовщицы и Николая II оскорбляет чувства верующих, уверена народная избранница.

Накануне ведущие сети кинопроката отказались показывать фильм, премьера которого намечена на конец октября 2017 года. А министр культуры Владимир Мединский заявил, что чаша терпения переполнилась из-за событий вокруг еще не вышедшей на экраны ленты.