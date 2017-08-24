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Культура

Что будет с наследием Веры Глаголевой

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Онкологическое заболевание оборвало жизнь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Журналисты узнали, что будет с фильмом, который она не успела снять.
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О будущем фильма Веры Глаголевой рассказала представителям СМИ продюсер Наталья Иванова. Речь идет о картине под рабочим названием "Глиняная яма". Ленту планируют закончить к лету 2018 года. Иванова сообщила, что жанр фильма – социальная драма. Также Наталья добавила, что он "снят на 90%, впереди – досъемка в Казахстане и постпродакшн". 

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

"В титрах Вера Глаголева – режиссер. Она была и останется им в этом фильме", – цитирует Наталью Иванову ТАСС. Как компетентно сообщает агентство, в основе сюжета картины – одноименная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой. Главные герои – мать и две дочери, которые живут в провинциальном городе.

Кстати, коллеги говорят, что Глаголева буквально горела на работе, снимая "Глиняную яму" на пределе сил. "Я ни разу не видел, чтобы она уставала на съемках. Она все время была на позитиве и заряжала своей энергией остальных", – рассказал актер, принимавший участие в съемках последнего фильма Глаголевой, Дмитрий Кривочуров.

Актер признался, что в группе ходили слухи о нездоровье Веры, однако по ее виду было "невозможно" сказать, что есть проблемы. "Она всегда была настроена на работу, а в перерывах всегда могла пошутить, посмеяться", – сообщил Кривочуров.

По словам другой участницы съемочного процесса, актрисы Татьяны Владимировой, Вера снимала фильм как подвиг. "Вера поставила себе задачу – снять этот фильм, и сделала это. Но лично у меня не было тяжелее работы, чем эта. Например, был один съемочный день, который длился 15 часов. В принципе, я знала, что есть проблемы со здоровьем, но потом сказали, что это не так, и я сняла все подозрения. Она сгорела на этом. Это был ее сгорающий проект. При этом она добивалась, чтобы тяжелая, мучительная история была снята красиво. Чтобы был красивым каждый кадр", – призналась Владимирова.

Напомним, народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Автор: Ната Лео24 августа 2017, 15:14
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