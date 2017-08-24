Глаголева оказалась на вершине популярности после смерти

По мнению россиян, смерть актрисы Веры Глаголевой стала самым запомнившимся событием месяца. Внезапная кончина артистки настолько потрясла общественность, что прочие события отошли на второй план.

Опрос был проведен 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Примечательно, что события не зачитывались респондентам – они сами называли происшествия, которые приходили им в голову.

В итоге, каждый четвертый россиянин (25%) назвал смерть актрисы Веры Глаголевой самым запомнившимся событием последних четырех недель, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр". Также в первой пятерке рейтинга событий оказались рост цен/ обесценивание денег (23%), введение новых санкций США против России и обострение отношений между США и КНДР (по 21%), уход Андрея Малахова с Первого канала (19%).

Отметим, что опрос был проведен до того, как стало известно о крупном пожаре в Ростове-на-Дону и задержании режиссера Кирилла Серебрянникова. Напомним, 19 августа в Москве простились с артисткой Верой Глаголевой, которая скончалась в возрасте 61 года после борьбы с раком желудка. Похоронена она на Троекуровском кладбище. Вера Глаголева предпочитала не распространяться о своем недуге. О том, что она серьезно больна, знали только самые близкие. Поэтому для многих знакомых и коллег смерть артистки стала неожиданностью.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

К примеру, Вера Сотникова до сих пор не может поверить, что Глаголевой больше нет. "С Верой Глаголевой я виделась в конце июля на одной из вечеринок Московского кинофестиваля. Вера улыбалась, была в хорошем настроении. Говорила, что чувствует себя прекрасно. Когда человек сильно болен, когда ему плохо, он на вечеринки не ходит, не надевает белое платье. А она была вся такая светлая и выглядела абсолютно здоровой. Что там могло случиться в этой клинике Баден-Бадена? Ошибка врачей или лекарство не подошло?" – задалась риторическими вопросами Сотникова.

Глаголева приехала с супругом и дочерью в Баден-Баден для консультации, самостоятельно вошла в клинику, а буквально за несколько часов до своей кончины разговаривала с друзьями – и ничто не предвещало беды.

