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Вера Витальевна Глаголева

актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер
Вера Витальевна Глаголева
  • Дата рождения: 31 января 1956
  • Место рождения: Москва, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Кирилл Шубский
  • Дети: Анна Нахапетова, Мария Нахапетова, Анастасия Шубская

Вера Глаголева родилась в Москве в педагогической семье. Родители Веры жили неподалеку от Патриарших прудов, потом семья переехала в Измайлово. Когда родители отправились преподавать в ГДР, дочь поехала с ними.

В детстве Вера Глаголева серьезно увлекалась стрельбой из лука, даже получила разряд мастера спорта и не помышляла о карьере актрисы.

Однако сразу после окончания школы Вера попала на "Мосфильм", где ее заприметил оператор фильма "На край света". Девушке было предложено подыграть актеру, и это у нее вышло настолько естественно, что Глаголева тут же была утверждена на главную роль. Режиссер картины Родион Нахапетов в последствии стал первым мужем Веры. Она снялась в еще нескольких работах режиссера: "Враги", "не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Не имеющая специального образования, тем не менее Глаголеву охотно и много приглашают в кино. Она снимается у разных режиссеров.

В 1990 году Вера Глаголева попробовала свои силы в режиссуре. Она сняла фильм "Сломанный свет", где сама же и сыграла главную роль. Потом были фильмы "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). драма "Одна война" (2009). Последнюю свою картину Вера Глаголева сняла с участием не только российских, но и зарубежных кинозвезд. В фильме "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" у Веры снялись Анна Астраханцева, Лариса Малеванная, Александр Балуев, француженка Сильви Тестю, немец Бернд Мосс и британец Рэйф Файнс.

В последнее время Вера Глаголева руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в США.

Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти

Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти
16 августа исполняется 7 лет со дня смерти Веры Глаголевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле актрисы на престижном Троекуровском кладбище столицы. Вера Глаголева ушла из жизни рано – в 61 год.

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
16 августа исполнится 6 лет со дня смерти Веры Глаголевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал на Троекуровском кладбище столицы и своими глазами увидел, в каком состоянии могила умершей от рака желудка звезды сегодня. Через два года после смерти Веры Глаголевой на ее могиле появился необычный памятник.

Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит

Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит
Актриса умерла в 2017 году. Практически до последнего Вера Глаголева скрывала свою страшную болезнь. Артистка ушла, когда ей был всего 61 год.

Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой

Мучилась из-за измен мужей и 10 лет скрывала рак: нелегкая судьба Веры Глаголевой
Актрисе пришлось пережить немало испытаний Сегодня, 31 января, исполняется 67 лет со дня рождения Веры Глаголевой.

Домработница вынесла ценное из дома Глаголевой: попалась по глупости

Домработница вынесла ценное из дома Глаголевой: попалась по глупости
Полицейские быстро вычислили того, кто вынес ценные вещи из дома покойной Веры Глаголевой. Веры Глаголевой не стало пять лет назад.

В Сети всплыло видео с покойной Глаголевой

В Сети всплыло видео с покойной Глаголевой
Любимой миллионами россиян актрисы Веры Глаголевой не стало пять лет назад. В Сети всплыло пророческое напоминание о ней. Российская актриса Вера Глаголева умерла в 2017 году в Германии от рака желудка.

Связавшаяся с Успенской дочь Глаголевой сбежала из России

Связавшаяся с Успенской дочь Глаголевой сбежала из России
Любовь Успенская рассказала о подающей надежды дочери Веры Глаголевой. Российская актриса Вера Глаголева умерла в 2017 году.

"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой

"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой
15-летняя внучка Веры Глаголевой празднует дебют. На экране она напоминает усопшую звезду. Когда Вера Глаголева отправилась на тот свет, ее внучка Полина Симачева была совсем крошкой.

"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой

"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой
Старшая наследницы Веры Глаголевой поздравила свою подросшую дочку с днем рождения и поделилась праздничными кадрами Известная актриса Вера Глаголева скончалась в 2017 году – через месяц после свадьбы младшей дочери Анастасии Шубской.

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Могила Глаголевой утонула в день памяти
Монументальный памятник с беседкой на месте захоронения знаменитости буквально утонул в цветах от близких и поклонников творчества. Накануне дочери Веры Глаголевой напомнили о четвертой годовщине смерти артистки. Анна и Мария Нахапетовы опубликовали совместный снимок с матерью.

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