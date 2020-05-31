Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

  • Дата рождения: 31 января 1956
  • Место рождения: Москва, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Кирилл Шубский
  • Дети: Анна Нахапетова, Мария Нахапетова, Анастасия Шубская

Вера Глаголева родилась в Москве в педагогической семье. Родители Веры жили неподалеку от Патриарших прудов, потом семья переехала в Измайлово. Когда родители отправились преподавать в ГДР, дочь поехала с ними.

В детстве Вера Глаголева серьезно увлекалась стрельбой из лука, даже получила разряд мастера спорта и не помышляла о карьере актрисы.

Однако сразу после окончания школы Вера попала на "Мосфильм", где ее заприметил оператор фильма "На край света". Девушке было предложено подыграть актеру, и это у нее вышло настолько естественно, что Глаголева тут же была утверждена на главную роль. Режиссер картины Родион Нахапетов в последствии стал первым мужем Веры. Она снялась в еще нескольких работах режиссера: "Враги", "не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Не имеющая специального образования, тем не менее Глаголеву охотно и много приглашают в кино. Она снимается у разных режиссеров.

В 1990 году Вера Глаголева попробовала свои силы в режиссуре. Она сняла фильм "Сломанный свет", где сама же и сыграла главную роль. Потом были фильмы "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). драма "Одна война" (2009). Последнюю свою картину Вера Глаголева сняла с участием не только российских, но и зарубежных кинозвезд. В фильме "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне" у Веры снялись Анна Астраханцева, Лариса Малеванная, Александр Балуев, француженка Сильви Тестю, немец Бернд Мосс и британец Рэйф Файнс.

В последнее время Вера Глаголева руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в США.

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