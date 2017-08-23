Вера Сотникова о Глаголевой и ошибке врачей

Близкие, друзья и коллеги продолжают обсуждать смерть актрисы Веры Глаголевой. Так, Вера Сотникова отметила, что незадолго до кончины Глаголева выглядела "абсолютно здоровой".

Вера Глаголева предпочитала не распространяться о своем серьезном недуге. О ее болезни знали только самые близкие, поэтому для многих знакомых и коллег смерть артистки стала полнейшей неожиданностью. К примеру, Вера Сотникова до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

"С Верой Глаголевой я виделась в конце июля на одной из вечеринок Московского кинофестиваля. Вера улыбалась, была в хорошем настроении. Говорила, что чувствует себя прекрасно. Когда человек сильно болен, когда ему плохо, он на вечеринки не ходит, не надевает белое платье. А она была вся такая светлая и выглядела абсолютно здоровой. Что там могло случиться в этой клинике Баден-Бадена? Ошибка врачей или лекарство не подошло?" – цитирует Сотникову сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что Глаголева приехала с супругом и дочерью в клинику в Баден-Баден для консультации, вошла в лечебное заведение на своих ногах, а буквально за несколько часов до смерти разговаривала с друзьями – и ничего не предвещало беды.

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда#вераглаголева Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Поделилась воспоминаниями об актрисе ее коллега Лариса Гузеева. "Вера была малоежкой, могла говорить, как она любит блины, за вечер съесть полблина и сказать, ах, как объелась! Я завидовала ее фигуре", – призналась артистка. Отметим, что, по некоторой информации, Вера Глаголева страдала от рака желудка.

Единственное, о чем жалела актриса, по словам писателя Федора Раззакова, так это о том, что отказала Анатолию Эфросу играть в его театральных постановках. "Спустя годы она говорила: "Я поступила как полная идиотка: лучший театральный режиссер Москвы просит все-таки подумать над его предложением, а я мямлю, что у меня ничего не получится", – поведал Раззаков.

Еще в июле Вера Глаголева отплясывала на шикарной свадьбе своей младшей дочери Настасьи Шубской. Примечательно, что, по словам друзей семьи, на торжестве старшая сестра Настасьи, балерина Анна Нахапетова, выглядела очень грустной. Более того, в один из моментов праздника Анна расплакалась. Однако тогда все решили, что это случилось от избытка чувств.