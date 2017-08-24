Говорухин выругался из-за демарша Михалкова

Российский режиссер Станислав Говорухин прокомментировал неожиданный выход Никиты Михалкова из состава попечительского совета Фонда кино. Он подчеркнул, что не согласен с позицией коллеги, однако этот поступок назвал "полезным звоночком".

"Выход Никиты Сергеевича – полезный звоночек, я считаю, к этому надо прислушаться", – заявил Говорухин, отметив, что лично он не согласен с позицией коллеги. Режиссер также добавил, что "не мешало бы нам всем надрать задницу".

По словам Говорухина, Михалков нечасто появлялся на совете, однако у него было достаточно сил и веса, чтобы влиять на работу Фонда. Председатель попечительского совета Фонда Владимир Толстой также высказался о поступке режиссера.

По его мнению, Михалков принял спонтанное и эмоциональное решение, которое "ничем не мотивировано и не оправдано", пишет РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра России и член попечительского совета Фонда Наталья Тимаковазаявила, что заседания совета в новом составе проходят очень содержательно. "Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал ни на одном из них", – добавила она.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст призвал Фонд кино пересмотреть принципы финансирования фильмов, пишет "Интерфакс". "Для того чтобы российское кино существовало, было фактором в головах молодежи, достаточно того, чтобы было 12 мощных российских фильмов. Для этого должно быть запущено не меньше 18, с гарантией", – сказал он на заседании коллегии Минкультуры.

По словам Эрнста, Фонду необходимо финансировать меньшее количество фильмов, и только тех, которые являются стоящими. Он призвал не "размывать" зрительские картины. "Не надо "размывать" деньги Фонда, не надо давать деньги 37 картинам. У министерства культуры есть бюджеты для артхауса и других вещей. Государство должно заботиться о своих деньгах и гарантировать себя, а в этом случае лидеры дают гарантию", – добавил гендиректор Первого канала.

Напомним, на заседании коллегии Минкультуры России, состоявшемся 23 августа, режиссер и актер кино Никита Михалков объявил о решении покинуть попечительский совет Фонда кино."Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность", — объявил Никита Михалков на заседании коллегии Министерства культуры России. При этом актер и режиссер с горечью добавил, что безответственностью отличается не только он сам, но и все руководство Фонда кино.

