Михалков назвал запрет "Матильды" безумием

Никита Михалков вмешался в конфликт между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По его мнению, требование парламентария запретить картину "Матильда" не что иное, как безумие.

"Взять и запретить, потому что тебе не нравится картина, – это безумие, тем более что ты ее не видел. В этом есть перекос, и он неумный", – заявил Михалков журналистам, комментируя скандал вокруг фильма Учителя.

По его словам, депутат зря не ознакомилась с лентой, к которой у нее возникли вопросы, передает "Интерфакс". "Самое глупое и неправильное – когда Учитель предложил Поклонской посмотреть "Матильду", она отказалась. Тут сразу говорить нечего. Вопрос снят", – подчеркнул Михалков, пообещав составить о фильме собственное мнение.

Напомним, скандал разразился осенью 2016 года: православных верующих возмутила картина о любви цесаревича Николая и балетной примы Матильды Кшесинской. Представители РПЦ заявили, что она не может быть выпущена в широкий прокат, поскольку "искажает факты".

После этого Поклонская направила в Генпрокуратуру запрос с отрицательным заключением экспертов о фильме. Депутат Госдумы хочет добиться его запрета.

Учитель озвучил результаты экспертизы "Матильды": специалисты не обнаружили ни экстремизма, ни оскорбления чувств верующих. Режиссер отметил, что Поклонская отказалась от просмотра картины.