Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы
Елена Этуш рассказала о состоянии здоровья актера на своей странице в социальной сети Facebook. Она выразила благодарность работникам Института скорой помощи имени Склифосовского, так как "они сделали все возможное, чтобы Владимир Абрамович оказался дома как можно скорее".
"Скажу вам по опыту : отличные врачи – это не только те, которые что-то делают, но и те, которые не делают ничего ЛИШНЕГО. "Не навреди", – главный врачебный принцип. Наши врачи были очень вдумчивы и внимательны", – написала она в социальной сети.
Тем не менее, она отметила, что Этуш пока что находится лишь в самом начале пути выздоровления. "Владимир Абрамович заново учился ходить, руки пока слушаются не до конца. Но мы справимся!!!" – подчеркнула жена артиста.
По словам Елены Этуш, в воскресенье, 9 июля 2017 года, она вместе с мужем улетит на курс реабилитации. Она добавила, что уже осенью этого года артист планирует вернуться на сцену Театра имени Вахтангова.
Напомним, 26 июня 95-летний Владимир Этуш был экстренно госпитализирован из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. Позже стало известно, что этот диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только ушиб спины.
Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера более 60 спектаклей и 38 фильмов.
Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"
Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату
Снимок был сделан в Эрмитаже