Этуш заново учится ходить из-за страшной травмы

Жена 95-летнего актера Владимира Этуша рассказала о его самочувствии после выписки из больницы. По словам Елены Этуш, ее супруг вновь учится ходить.

Елена Этуш рассказала о состоянии здоровья актера на своей странице в социальной сети Facebook. Она выразила благодарность работникам Института скорой помощи имени Склифосовского, так как "они сделали все возможное, чтобы Владимир Абрамович оказался дома как можно скорее".

"Скажу вам по опыту : отличные врачи – это не только те, которые что-то делают, но и те, которые не делают ничего ЛИШНЕГО. "Не навреди", – главный врачебный принцип. Наши врачи были очень вдумчивы и внимательны", – написала она в социальной сети.

Тем не менее, она отметила, что Этуш пока что находится лишь в самом начале пути выздоровления. "Владимир Абрамович заново учился ходить, руки пока слушаются не до конца. Но мы справимся!!!" – подчеркнула жена артиста.

По словам Елены Этуш, в воскресенье, 9 июля 2017 года, она вместе с мужем улетит на курс реабилитации. Она добавила, что уже осенью этого года артист планирует вернуться на сцену Театра имени Вахтангова.

Напомним, 26 июня 95-летний Владимир Этуш был экстренно госпитализирован из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. Позже стало известно, что этот диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только ушиб спины.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера более 60 спектаклей и 38 фильмов.