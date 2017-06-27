Больной Этуш рвется домой из "Склифа"

В Вахтанговском театре рассказали о состоянии здоровья Владимира Этуша, который был госпитализирован в отделение реанимации 26 июня. В пресс-службе отметили, что актер уже чувствует себя лучше.

"Владимир Абрамович чувствует себя лучше. Сегодня он разговаривал с директором театра Кириллом Кроком и сказал, что уже очень хочет домой", – приводит слова пресс-службы театра Вахтангова РИА Новости. Пресс-атташе также рассказал, что со вчерашнего дня обеспокоенные поклонники актера звонят в театр и просят передать ему пожелания скорейшего выздоровления.

"Сегодня (во вторник) спектакль "Бенефис" с участием Этуша заменен спектаклем "Маскарад". Билеты действительны. Но те, кого не устраивает замена, могут сдать билеты в кассу театра. Но мы надеемся, что такого не произойдет, зрители придут на спектакль и тем самым поддержат Владимира Этуша и Вахтанговский театр", – добавил сотрудник пресс-службы.

Успокоила поклонников актера и его партнерша по спектаклю "Бенефис" Ольга Тумайкина. Она заверила, что с артистом все хорошо. Она рассказала подробности того, как Этуш упал у входа в поликлинику, пишет "7 дней".

"Жена Владимира Абрамовича – Лена – вынуждена была остаться законопослушной горожанкой и искать парковку вдали от клиники, а Владимир Абрамович на незнакомой лестнице споткнулся о препятствие… Итог: ушибся и отправлен был в другую клинику, чтобы избежать последствий от падения. Все в порядке, уже сейчас, весь целый и огорчен тем, что будет замена спектакля в театре…" – подчеркнула Тумайкина.

Напомним, 26 июня 95-летний Владимир Этуш был срочно госпитализирован из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. Позже стало известно, что этот диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только ушиб спины.

Тем не менее врачи решили для профилактики оставить Этуша еще на несколько дней в реанимации. По другой информации, состояние актера оценивается как тяжелое.

Отметим, что в мае у актера также были проблемы со здоровьем. Отдыхая на даче, Этуш неожиданно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с сердечным приступом.

Как только состояние артиста стабилизировалось, он покинул медицинское учреждение и вернулся на дачу, наотрез отказавшись от дальнейшего лечения.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера более 60 спектаклей и 38 фильмов.