Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации

Жена Владимира Этуша, недавно оказавшегося в реанимации, опубликовала его фото. Судя по всему, актер идет на поправку.

Вероятно, Елена Этуш решила успокоить обеспокоенных поклонников артиста. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию Владимира Абрамовича и написала: "Спасибо всем, кто переживает и поддерживает. I'll be back!"

Отметим, что 95-летний Этуш выглядит весьма бодрым. На снимке актер запечатлен сидящим за столом с чашкой чая и улыбающимся: судя по всему, чувствует он себя неплохо. Поклонники порадовались за своего кумира и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, 26 июня Этуша срочно доставили из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. Диагноз не подтвердился – был выявлен только ушиб спины, но для профилактики врачи оставили знаменитого пациента в реанимации еще на несколько дней. По другой информации, его состояние оценивалось как тяжелое.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. Его первой работой в кино стала роль Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера более 60 спектаклей и 38 фильмов.

