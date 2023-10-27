Владимир Абрамович Этуш Актер

Еще в школьные годы Этуш выступал на всех школьных вечерах и принимал участие во всех постановках местного драматического кружка. После занятий он посещал внеклассные уроки по театральному искусств, однако, всегда лелеял мечту о профессии режиссера.

Именно с подачи режиссера Рубена Николаевича Симонова, с чьей племянницей в тот момент дружил Владимир Этуш, будущий актер был зачислен в Щукинское училище.

В годы Второй мировой войны актер окончил курсы военных переводчиков и отправился на фронт в качестве лейтенанта административной службы. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и отправлен за линию фронта.

После войны Владимир стал играть в театре имени Вахтангова, а в 1953 году Этуш получил свою первую кинематографическую роль. Дебютной работой актера стала роль Сеида-Али в картине "Адмирал Ушаков". Впоследствии артист органично совмещал роли в кино с выступлениями в театре.

Что касается личной жизни, то Владимир Этуш всегда называл главной женщиной в своей судьбе Нину Крайнову, которая умерла в 2000 году. В 2003 году в его жизни случился новый брак. В этот раз избранницей актера стала его давняя поклонница. Елена Горбунова младше Этуша на 43 года.