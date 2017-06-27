Названа причина страшной травмы Этуша

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша рассказала, почему он попал в реанимацию. Актера госпитализировали из-за того, что рядом с поликлиникой не нашлось парковочного места.

"А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра, у входа в поликлинику", – написала Елена Этуш на своей странице в соцсети Facebook. Она подчеркнула: несмотря на свободные тротуары, законно припарковаться получилось за километр от больницы.

"И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но у входа. И не поеду искать парковку за километр", – заявила Этуш. "Мне теперь ***" – заключила она.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист чувствует себя гораздо лучше и находится в комфортной одноместной палате в реанимации. По его словам, Этуш рвется на сцену и настроен оптимистично, передает ТАСС.

"Я разговаривал с Владимиром Абрамовичем, голос у него бодрый. Доктора не обнаружили у Этуша переломов – лишь ушиб спины. Но, учитывая солидный возраст Владимира Абрамовича, врачи планируют продержать его в больнице еще несколько дней", – пояснил Крок.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 95-летний Владимир Этуш поступил в реанимацию с переломом позвоночника, однако эти сведения не подтвердились. Как выяснилось, народный артист СССР упал в одной из столичных стоматологических клиник. Из-за инцидента спектакль "Бенефис", в котором он должен был играть 27 июня, перенесли.

Владимир Этуш начал играть на сцене Театра имени Вахтангова в 1945 году. В кино он дебютировал в роли Сеида-Али в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету актера – более 60 спектаклей и 38 фильмов.

