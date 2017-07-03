Чаплин пугает смертью после показа "Матильды"

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин вновь прокомментировал грядущую премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда". Он уверен, что если фильм выйдет в прокат, то "Россия погибнет".

Свое видеообращение к россиянам Всеволод Чаплин опубликовал на личной странице на YouTube. По словам священника, если фильм "Матильда" не будет запрещен, то все жители нашего государства погибнут, и это будет "заслуженно в божьих очах". Примечательно, что сам протоиерей относится к подобной небесной каре не как ко злу, а как к благу.

По словам Всеволода Чаплина, фильм Алексея Учителя – "плевок в нашу историю, в нашу душу, в то лучшее, что у нас было". "За этот плевок, за это ритуальное новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением", – предрек священнослужитель.

Примечательно, что протоиерей не только уверен в неизбежности Третьей мировой войны, но и считает, что ее результаты будут предрешены после одобрения или запрета фильма "Матильда". "Если этот фильм не будет показан, в России кто-то, наверное, да останется жить, пусть не в городах. Если он будет показан, да погибнут все, и это будет достойно и справедливо", – заявил Чаплин.

"Приятие этого фильма, внимание благожелательное к этому фильму – это грех, отлучающий от христианства", – добавил религиозный деятель. По его словам, с исторической точки зрения фильм является фальсификацией, которая "гораздо хуже нацизма или фашизма, потому что они повержены".

Ранее пользователи соцсети "ВКонтакте" заметили, что православные активисты движения "Царский крест" несколько дней подряд молились за запрет показа этой киноленты. "Недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оскверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его (орфография и пунктуация сохранена. – Прим. ред.)", – написано в группе верующих.

Напомним, скандал вокруг новой картины Алексея Учителя о любовной связи цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской развернулся осенью 2016 года. Верующие посчитали, что фильм оскорбляет их чувства и "искажает реальные факты". Они обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой запретить его показ. Она добилась проведения специальной экспертизы в Генпрокуратуре, и через некоторое время из ведомства пришло письмо о законности выпуска фильма в прокат.