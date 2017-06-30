Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"

Пользователи соцсети "ВКонтакте" обратили внимание на пост, размещенный православными активистами движения "Царский крест". Оказывается, верующие вот уже как девять дней неустанно просят у бога запретить показ "кощунственного фильма" Матильда.

Как выяснилось, "Всенародная соборная молитва по соглашению ко Господу Вседержителю" была составлена и опубликована еще 21 июня. В ней верующие просят богу запретить выход на экраны скандального фильма Алексея Учителя "Матильда".

"И недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оксверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его", – гласит обращение к Всевышнему. Верующие также призывают всех "добрых православных людей" обратиться к своим священникам и попросить их регулярно проводить церковные службы против "Матильды". "Чем больше храмов будет молиться, тем лучше", – подчеркнули авторы поста.

Напомним, скандал вокруг новой картины Учителя о любовной связи цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской, развернулся осенью 2016 года. Православные верующие посчитали, что фильм оскорбляет их чувства и "искажает реальные факты". Они обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой запретить его показ.

После этого парламентарий направила в Генпрокуратуру запрос с отрицательным заключением экспертов о фильме. Позже режиссер ленты озвучил результаты экспертизы "Матильды". Оказалось, что эксперты не обнаружили в ней ни экстремизма, ни оскорбления чувств верующих. Тем не менее, это не успокоило противников ленты и они продолжают добиваться ее запрета.