Мединский назвал претензии к "Матильде" вакханалией

Министр культуры России прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя. Он считает многочисленные споры между критиками и активистами "странными".

Владимир Мединский убежден, что нельзя судить о картине, которую в настоящее время даже никто не видел, сообщает РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила отрицательную оценку экспертов на фильм "Матильда" и намерена отправить все собранные данные в прокуратуру.

Министр коротко назвал ситуацию "вакханалией демократии". По его мнению, давать какие-либо характеристики исторической драме можно будет лишь после ее премьеры.

Все началось осенью 2016 года, когда православные верующие пожаловались Наталье Поклонской на фильм Алексея Учителя, сюжет которого рассказывает о любовной связи цесаревича Николая с известной балетной примой Матильдой Кшесинской. Как заявили представители РПЦ, подобная картина не может быть выпущена в широкий прокат, так как "искажает реальные факты".

В защиту известного режиссера выступили многие кинокритики и даже историки. Сам Алексей Учитель назвал все нападки на свое детище "необоснованными". Режиссер отметил, что картина является именно исторической. Работа со сценарием велась на основании мемуаров современников цесаревича. Сама Кшесинская, к слову, не скрывала своей любви к Николаю II. В своих мемуарах она неоднократно писала, что являлась его любовницей.