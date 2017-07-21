Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал трагическую смерть Честера Беннингтона. По его мнению, лидер группы Linkin Park предал поклонников.

Честер Беннингтон не мог уйти из жизни из-за творческого кризиса – его коллектив очень успешен, уверен Юрий Лоза. "У группы была целая армия поклонников, они активно гастролировали. И у нас были. Я слышал даже, что в Крым собирались. Это активная группа, то есть не группа на спаде. Все у них было нормально в творческом графике, все в порядке с поклонниками. Работай – не хочу", – цитирует певца РИА Новости.

По словам Лозы, счеты с жизнью сводят всеми забытые музыканты, успех которых в прошлом, и Беннингтон точно не из их числа. Причиной трагедии он считает наркозависимость солиста Linkin Park.

"Его смерть всем в десятый раз должна показать, что любой человек, даже самый успешный, обеспеченный, окруженный поклонниками, не в состоянии победить наркотики. Нет такой силы. Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги – и не справился", – подчеркнул Лоза.

Композитор добавил, что Беннингтон проявил эгоизм: решаясь на отчаянный шаг, думал только о себе и "своих тараканах". "Ему было все равно. В этот момент он предал своих поклонников", – заключил российский певец.

Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля. Неожиданная смерть музыканта шокировала его коллег и фанатов.