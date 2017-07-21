Что убивало солиста Linkin Park

20 июля солист культовой американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме недалеко от Лос-Анджелеса. Dni.Ru попытались разобраться в том, что же могло привести музыканта к столь трагическому концу.

Фанаты и коллеги музыканта до сих пор не могут поверить в случившееся. Вместе с тем, многие эксперты считают, что жизнь Беннингтона складывалась весьма сложно и поводов для душевных переживаний было много.

A CALL TO ARMS: The only way to win a war Is unrelenting peace No matter what the cause The violence will not cease Death breads only dying We always have a choice Peace won't stop your crying But tears still have a voice We may always disagree But questions long for answers Close your eyes you'll never see The war machine's a cancer A parasite that eats your soul Leaving nothing but the grave To those who keep on digging For those who won't be saved This is a call to arms Fall into one another This is a call to arms To wrap around each other Публикация от Chester Bennington (@chesterbe) Апр 24 2017 в 4:22 PDT

Тяжелое детство

В шоу-бизнесе у Честера был прочный имидж успешного красавчика и любимца женщин. Вместе с тем, в душе музыканта таилась тяжелая душевная травма. Так, в одном из интервью он признался, что в семилетнем возрасте пережил сексуальное насилие и издевательства со стороны его друга, взрослого парня.

"Вспоминая об этом, о своем детстве и всех унижениях, с которыми довелось столкнуться, я содрогаюсь", – отмечал Беннингтон. Вполне возможно, что музыкант так и не смог справиться с этими травматичными переживаниями.

�� Публикация от Chester Bennington (@chesterbe) Мар 6 2017 в 3:20 PST

Алкоголь и наркотики

Как и многие творческие люди с тонкой душевной организацией, Честер пытался уйти от своих проблем с помощью алкоголя и наркотиков. Так, уже к 17 годам он перепробовал все известные виды психотропных веществ и не мог обходиться без бутылки.

Именно из-за пагубного пристрастия от музыканта ушла его первая жена. В течение жизни Беннингтон не раз пытался справиться со своими зависимостями, но каждый раз срывался. Естественно, постоянная борьба с самим собой морально истощала музыканта.

From the vocal booth Публикация от Chester Bennington (@chesterbe) Май 13 2016 в 3:28 PDT

Творческий кризис

Пик популярности Linkin Park пришелся на 2000-е годы. После этого успех группы медленно, но верно пошел на спад. Многие критики обвиняли музыкантов в том, что они все более предпочитают попсовый формат и теряют индивидуальность.

В мае этого года вышел последний, седьмой по счету альбом группы – One More Light. Песни в стиле поп-рок вызвали массу негативных отзывов музыкальных экспертов и фанатов. Беннингтон тяжело переживал реакцию на свои песни и даже угрожал "набить морду" критикам. Усугублял ситуацию и тот факт, что последний альбом группы вышел на следующий день после трагической смерти близкого друга Честера – Криса Корнелла.

Смерть близкого друга

17 мая текущего года ушел из жизни близкий друг Беннингтона, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Его смерть стала полной неожиданностью для Честера и он тяжело переживал эту потерю. Интересен тот факт, что сам солист Linkin Park умер в день рождения Корнелла, и многие эксперты считают, что это не просто совпадение. Возможно, музыкант так и не смог справиться с горем от потери близкого человека и его склонность к депрессии усугубилась.