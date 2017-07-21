Сын солиста Linkin Park просил его любить жизнь

После смерти солиста Linkin Park Честера Беннингтона открываются новые, неожиданные факты. Так, журналисты обратили внимание, что за месяц до трагедии 11-летний сын музыканта оставил ему трогательное послание.

В июне супруга Беннингтона, модель Талинда Бентли, опубликовала у себя в Twitter фото стикера, который прикрепил к кружке ее сын. "Наш Тайлер лучший", – прокомментировала она снимок.

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Послание было предназначено Беннингтону. В нем мальчик призывал отца ценить хрупкую жизнь, пишет РИА ФАН. "Папа, наслаждайся своей репетицией или чем бы ты ни занимался сегодня. Люби жизнь, потому что она – замок из стекла", – не по годам мудро отметил Тайлер.

Напомним, 20 июля текущего года Беннингтон был найден мертвым в своем загородном доме недалеко от Лос-Анджелеса. Смерть музыканта стала неожиданностью как для его коллег, так и для поклонников.

Некоторые эксперты обратили внимание, что Беннингтон умер в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла из группы Soundgarden. Музыкант также скончался в мае этого года.

Многие поклонники считают, что Беннингтон не смог пережить утрату Корнелла. Другие уверены, что музыкант был в депрессии из-за провала последнего альбома группы, который также вышел в мае 2017 года.