Сын солиста Linkin Park просил его любить жизнь

В июне супруга Беннингтона, модель Талинда Бентли, опубликовала у себя в Twitter фото стикера, который прикрепил к кружке ее сын. "Наш Тайлер лучший", – прокомментировала она снимок.

Послание было предназначено Беннингтону. В нем мальчик призывал отца ценить хрупкую жизнь, пишет РИА ФАН. "Папа, наслаждайся своей репетицией или чем бы ты ни занимался сегодня. Люби жизнь, потому что она – замок из стекла", – не по годам мудро отметил Тайлер.

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U