Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Юрий Лоза начал карьеру с выступлений в ресторанах. В 1977 году пришел в "Интеграл". За пять лет работы в коллективе у него накопилось более сотни собственных песен, которые никак не удавалось реализовать. Популярной стала лишь композиция "Заповедные места", позже исполненная ВИА "Ариэль".

В 1983 году артист познакомился с музыкантами из группы "Примус" Александром Боднарем (гитара) и Игорем Плехановым (клавишные). С их помощью записал свой первый альбом "Путешествие в рок-н-ролл". Позже стал участником "Зодчих", где играли Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. Песня "Плот" была записана в 1983 году, но хитом стала только в 1988-м.

В 1987-м Лоза начал сольную карьеру. В 1990-1991 годах работал администратором в Рязанской областной филармонии. В 1993 году основал собственную студию звукозаписи.