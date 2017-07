Солист Linkin Park убил себя в день рождения погибшего друга

Солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля. Примечательно, что в этот день родился его близкий друг, гитарист группы Soundgarden Крис Корнелл.

Крис Корнелл был найден мертвым в своей квартире в мае 2017 года. Музыканту, который свел счеты с жизнью, 20 июля исполнилось бы 53 года. На его похоронах солист Linkin Park исполнил песню Hallelujah.

По версии полиции, Честер Беннингтон покончил с собой тем же способом, что и его друг, сообщает TMZ. В последнее время рокер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Домработница обнаружила тело 41-летнего музыканта в его доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В то утро артист вернулся из Аризоны, где отдыхал с женой. Талинда решила остаться там еще на несколько дней. Узнав о трагедии, она вылетела в Лос-Анджелес.

Печальное известие повергло в шок не только группу Linkin Park, у которой в тот день была запланирована фотосессия, но и весь мир шоу-бизнеса. Поклонники прощаются с кумиром в соцсетях – для них Беннингтон стал символом целого поколения.

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 июля 2017 г.

Соболезнования выразили участники рок-группы Imagine Dragons: "Нет слов, наши сердца разбиты..." К ним присоединился коллектив One Republic: "Самоубийство – это дьявол на земле, который ходит между нами".

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us — OneRepublic (@OneRepublic) 20 июля 2017 г.

"Как только ты думаешь, что уже ничто не сможет сильно ранить твое сердце... Люблю тебя", – написала Вики, вдова Криса Корнелла. По словам Пола Стэнли из группы Kiss, мы никогда не можем почувствовать, как сильна чья-то боль.

Just when I thought my heart couldn't break any more.....I love you T — Vicky Cornell (@vickycornell) 20 июля 2017 г.

RIP CHESTER BENNINGTON. We can never know someone's pain. Prayers to his family in this tragedy. If you need help REACH OUT. @RollingStone pic.twitter.com/DmtWrHNgeY — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 20 июля 2017 г.

Не остались безучастными и российские звезды. Слова скорби в своих аккаунтах оставили Яна Чурикова, Олег Газманов и другие знаменитости.

Грустно. Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органов. 41-летнего музыканта обнаружили в четверг в его частной резиденции в Лос-Анджелесе. Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Июл 20 2017 в 12:13 PDT

Рок-группа Linkin Park через неделю должна была отправиться в концертный тур, но теперь, вероятно, планы изменятся. Недавно на официальной странице коллектива появился клип на песню Talking To Myself. Видео уже посмотрели более 340 тысяч человек.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе (штат Аризона) в семье детектива и медсестры. Музыкальную карьеру начинал в Grey Daze и Stone Temple Pilots. В 1996 году стал солистом группы Xero, которую в 2000 году переименовали в Linkin Park. Певец снялся в нескольких фильмах, в частности сыграл самого себя в фильме Джареда Лето "Артефакт".