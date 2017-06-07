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Культура

Откуда у руководителей театров миллионные доходы

Эдуард Запашный и Юрий Соломин. Фото: dni.ru
СМИ выяснили, как руководители театров, музеев и цирков зарабатывают миллионы. По словам деятелей культуры, заоблачные суммы "набегают" из-за премий, надбавок за переработки и неиспользованных отпусков.
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Информацию о зарплате в размере 12 миллионов рублей прокомментировал директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. По его словам, оклад от Министерства культуры составляет около 150 тысяч рублей. 

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"Все остальное – гонорары за концерты. Я провожу по 30-40 концертов в месяц. Если я не выступаю целый месяц, получаю 120-150 тысяч руб. Это одно. И совершенно другое, если я выступаю 27 раз, а бывает – вы посмотрите на программу "Белых ночей" – иногда дважды в день нахожусь за дирижерским пультом", – цитирует Гергиева "Комсомольская правда".  

Бывший глава Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов опроверг сведения о том, что его ежемесячная зарплата превышала один миллион рублей. "Теоретически эта сумма могла возникнуть потому, что у меня при увольнении была большая сумма за неиспользованные отпуска, которую мне выплатили. Я долго не ходил в отпуск. А вообще официальный оклад у меня как у директора был 120 тысяч рублей в месяц", – признался он. 

Лихоманов добавил, что ему полагалась премия (если не было претензий к работе) в размере 100% от оклада: "Фактически 240 тысяч рублей в среднем у меня выходило. При этом в контракте была прописана и такая строчка, что я не имею права назначать себе премии".

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заявил, что опубликованный на сайте Министерства культуры документ истолкован неверно. "Указанные цифры – это оклады такие у руководителей. На самом деле это среднемесячный доход", – пояснил он. 

По словам Соломина, его ежемесячный оклад составляет 300 тысяч рублей: "Вот это моя официальная стабильная зарплата, а дальше идут надбавки за переработки, квартальные премии, гранты. И я еще как актер работаю, играю. Эти надбавки всегда разные". 

Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что получает зарплату в размере 200 тысяч рублей. К этому добавляется доход от выступлений.

"В прошлом году у меня было достаточно представлений. За счет этих гонораров, видимо, и набежала цифра побольше. Примерно полмиллиона в месяц получал. Замечу, что с начала января этого года по июнь я как артист не отработал ни одного спектакля", – уточнил Запашный. 

Официальный оклад руководителя Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергея Некрасова составляет 110 тысяч рублей. Все остальное – ежеквартальные премии. Некрасов подчеркнул: его зарплата зависит и от прибыли, которую получает музей. 

Ранее Министерство культуры обнародовало данные о среднемесячных зарплатах звезд, которые управляют подведомственными учреждениями. Оказалось, что руководители московских театров, музеев и цирков получают миллионы. 

Автор: Рудольф Великолепный7 июня 2017, 09:50

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