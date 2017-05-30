Отчего плачет актер Владимир Машков

Попадая в родной город, он испытывает чувство ностальгии. Сегодня артист занимается внучками, снимается в кино, работает в театре и не обращает внимания на происки врагов.

Владимиру Машкову с сегодняшнего дня закрыт въезд на территорию Украины. Его имя появилось на сайте "Миротворец". Обвиняют артиста в "незаконном пересечении государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым". Дело в том, что в 2014-2015 годах Машков был занят в фильме "Экипаж", часть сцен которого снималась в Крыму.

Но вряд ли его огорчат происки вредных украинских политиков – он счастлив и востребован на родине. Например, уже завтра прибудет в родной Новокузнецк, где состоится международный фестиваль детских любительских театров кукол "Кукла в детских руках". Актер там – член жюри.

Правда, у Машкова есть и личные причины приехать в Новокузнецк. Там у него столько близких друзей! Кроме того, в этом городе находятся могилы его родителей. Отец Владимира, Лев Машков, служил актером Новокузнецкого кукольного театра, а мать, Наталья Никифорова, более полувека проработала там же главным режиссером. Здесь, за кулисами, прошло все детство будущего народного артиста. На этих подмостках состоялся и его театральный дебют. И сегодня, переступая родной порог, Машков ощущает наворачивающиеся на глаза слезы.

В Новокузнецком театре актер ежегодно вручает учрежденную им премию "Золотой львенок" за лучшую мужскую и женскую роли. Она появилась шесть лет назад в память о матери артиста и очень дорога ему. Хотя, как признается Машков, в детстве он мечтал о другой профессии – серьезно занимался биологией. Потому что театр для него – не успех и слава, а повседневный труд. "Это чудовищно тяжело", – уверяет Владимир.

Однако сегодня его можно оценить и как актера, и как режиссера – Машков занят в МХТ им. Чехова и в театре под руководством Олега Табакова. Именно Олег Павлович в свое время был мастером на курсе у Машкова и приметил талантливого студента. "Олег Табаков для меня как отец, если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был, – позже будет признаваться Машков. – Табаков "пропитал" меня своей кровью, а передача актерской работы – не такое уж простое дело".

Конечно, тогда, будучи студентом, он не мог ожидать, что когда-то станет одним из самых востребованных в России актеров и будет выдвинут на "Оскар". Сегодня его фильмография ширится стремительно. В эти дни, например, заканчивается работа над фильмом "Движение вверх". Это основанная на реальных событиях спортивная драма Антона Мегердичева рассказывает о финале баскетбольного турнира на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советские спортсмены встретились с легендарной американской сборной. И вырвали победу за три секунды до сирены. Сборная СССР таким образом впервые завоевала золото в этом виде спорта. Машков там играет одну из ключевых ролей – тренера советской сборной Владимира Кондрашина.

Интересно, что все трюки в кино Машков всегда выполняет сам – не любит пользоваться услугами дублеров. Во время работы над фильмом "Край" он даже научился управлять паровозом и получил соответствующее удостоверение.

Но творчество – творчеством, а о семье забывать нельзя. Отрада Машкова сегодня – внучки Стефания и Александра. Их актеру подарила дочь – Мария Машкова. Девочкам семи и пяти лет отроду артист посвящает все свободное время. Он гордится тем, что не имеет аккаунтов в соцсетях, обижается, когда его называют драчуном и дебоширом, никогда не говорит о четырех браках, которые у него за плечами. И остается одним из секс-символов, несмотря на то, что давно разменял шестой десяток лет.