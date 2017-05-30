У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей

У руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова украли почти 700 миллионов рублей. Следователи подозревают в преступлении администрацию банка, в котором хранились деньги.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту хищения денег в полицию обратились несколько вкладчиков банка "Клиентский". Все случаи исчезновения средств со счетов собраны в одно уголовное производство, передает "Росбалт".

В числе пострадавших оказался знаменитый актер, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков. На его счету в "Клиентском" хранилось 677 миллионов рублей. Примечательно, что администрация поддерживала хорошие личные отношения с VIP-клиентами.

По подозрению в хищении следователи объявили в международный розыск бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Илью Волосевича. Они предположили, что к преступлению причастен и экс-предправления "Клиентского" Андрей Лопатов, тесть главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

"Лопатов не является на допросы, скрывается в США. Не исключено, что его тоже объявят в розыск", – заявил источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания добавил, что члены правления банка выводили из финансового учреждения средства под видом кредитов физическим лицам без их уведомления. Так у клиентов накопились долги на несколько сотен миллионов рублей.

Средняя сумма хищения в результате целевой атаки на банк - 140 млн рублей. Ежегодное исследование Group-IB по ссылке https://t.co/CRSqIqO3Oa — Group-IB (@GroupIB) 11 января 2017 г.

Напомним, что в ходе санации разорившегося банка "Пересвет", главным акционером которого была Русская православная церковь, обнаружили недостачу в размере пяти миллиардов рублей. Один из финансистов пояснил, что деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, но обратно они не возвращались. Документы о получении средств клиентами по неизвестной причине не подписывались.