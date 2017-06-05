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Культура

Заоблачные зарплаты руководителей театров

Юрий Соломин, Олег Табаков и Валерий Гергиев. Фото: dni.ru
В десятке обладателей заоблачных доходов – главы театров Москвы и Питера. Интересно, что заработок первого и последнего худрука в топе отличается в 35 раз.

Продолжение: В театрах Москвы массово обирают зрителей
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Судя по всему, в области балета и других видов искусств мы вполне можем конкурировать с остальным цивилизованным миром. По крайней мере, если не по качеству спектаклей, то по доходам руководителей театров. Министерство культуры обнародовало данные о среднемесячных зарплатах звезд, которые "рулят" подведомственными учреждениями культуры.

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Самым богатым оказался Валерий Гергиев – худрук и одновременно директор Мариинского театра. В 2016-м он получал 12 857 163 рубля в месяц.

В Москве же наибольший оклад у Олега Табакова. Только на посту худрука МХТ им. Чехова он зарабатывал по 935 994 рубля (это не считая возглавляемой им "Табакерки" и театрального колледжа).

Чуть скромнее аппетиты у главы Малого театра Юрия Соломина – 746 698 рублей. Далее идут худрук театра им Евг. Вахтангова Римас Туминас с зарплатой в 661 421 рубль и петербуржец – Андрей Могучий из БДТ им. Товстоногова, которому платили 603 235 рублей.

Гедиректору Большого театра Владимиру Урину из бюджета доставалась 559 271 рублей. Валерию Фокину из Александринского театра на карточку каждый месяц "капало" по 517 434 рубля.

Евгений Миронов из Театра наций заслужил 458 919 рублей. Прославленная Татьяна Доронина из МХАТ им. Горького – 389 686 рублей. Замыкает список Алексей Бородин из Молодежного театра – он имеет 353 358 рублей. Получается, что Бородин получает в 35 раз меньше, чем Гергиев.

Автор: Иван Губкин5 июня 2017, 14:24
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