Учитель озвучил итоги экспертизы "Матильды"
По итогам экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета, в скандально известной картине не обнаружены ни экстремизм, ни оскорбление чувств верующих, передает ТАСС. Также Учитель прокомментировал негативную реакцию на его картину депутата Госдумы Натальи Поклонской.
"Просьба депутата Поклонской состояла в одном – она попросила показать фильм "Матильда" ее экспертам", – сказал режиссер. По словам Учителя, бывший прокурор Крыма смотреть картину отказалась. "Мне все расскажут эксперты", – сказала Поклонская Учителю.
Скандал вокруг фильма прокомментировал и актер Евгений Миронов, сыгравший в нем директора Императорского театра. По мнению артиста, претензии к "Матильде" "неловкие, постыдные" и напоминают реалити-шоу "Дом-2".
"Это эпоха невежественности непрофессионалов, она уже наступила. Каждый день это муссируется, Учителя упрекают в том, что это пиар картины. Врагу не пожелаешь того, что переживает режиссер", – заявил Миронов.
Все началось осенью 2016 года, когда православные верующие пожаловались Наталье Поклонской на фильм Алексея Учителя, сюжет которого рассказывает о любовной связи цесаревича Николая с известной балетной примой Матильдой Кшесинской. Как заявили представители РПЦ, подобная картина не может быть выпущена в широкий прокат, так как "искажает реальные факты".
После этого депутат Госдумы направила в Генпрокуратуру запрос с отрицательным заключением экспертов о фильме. Поклонская хочет добиться того, чтобы картина не вышла в прокат.
Экс-коммунист якобы появился на одной из улиц Тель-Авива
У Ельцина были сильные стороны, но были и проблемы с алкоголем
Актер осознал, какую боль причинил своей бывшей супруге
Режиссер продемонстрировал идиллию с актрисой в Сочи