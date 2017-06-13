Учитель озвучил итоги экспертизы "Матильды"

Режиссер Алексей Учитель представил журналистам итоги экспертизы своей нашумевшей картины "Матильда". Он также подчеркнул, что работа над фильмом практически завершена, в широкий прокат он выйдет 26 октября.

По итогам экспертизы Санкт-Петербургского государственного университета, в скандально известной картине не обнаружены ни экстремизм, ни оскорбление чувств верующих, передает ТАСС. Также Учитель прокомментировал негативную реакцию на его картину депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Просьба депутата Поклонской состояла в одном – она попросила показать фильм "Матильда" ее экспертам", – сказал режиссер. По словам Учителя, бывший прокурор Крыма смотреть картину отказалась. "Мне все расскажут эксперты", – сказала Поклонская Учителю.

Скандал вокруг фильма прокомментировал и актер Евгений Миронов, сыгравший в нем директора Императорского театра. По мнению артиста, претензии к "Матильде" "неловкие, постыдные" и напоминают реалити-шоу "Дом-2".

"Это эпоха невежественности непрофессионалов, она уже наступила. Каждый день это муссируется, Учителя упрекают в том, что это пиар картины. Врагу не пожелаешь того, что переживает режиссер", – заявил Миронов.

Все началось осенью 2016 года, когда православные верующие пожаловались Наталье Поклонской на фильм Алексея Учителя, сюжет которого рассказывает о любовной связи цесаревича Николая с известной балетной примой Матильдой Кшесинской. Как заявили представители РПЦ, подобная картина не может быть выпущена в широкий прокат, так как "искажает реальные факты".

После этого депутат Госдумы направила в Генпрокуратуру запрос с отрицательным заключением экспертов о фильме. Поклонская хочет добиться того, чтобы картина не вышла в прокат.