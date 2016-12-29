Премьеру "Матильды" Учителя перенесли

Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда" не покажут в марте 2017 года. Премьера исторической ленты перенесена на полгода.

Поклонники режиссера в последнее время часто переживают. Ведь недавно православные активисты пожаловались депутату Поклонской на содержание новой киноленты их любимого мэтра. Дескать, фильм Учителя безбожно перевирает исторические события и оскорбляет имя царской семьи. Интересно, что на момент поступления жалоб "Матильду" никто даже не видел.

Однако премьера перенесена вовсе не из-за скандалов. Как заявил генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, создатели картины стремились найти для отечественной ленты такую дату премьеры, чтобы не конкурировать с голливудскими лентами. "Чтобы не двигать по сеткам фильмы конкурентов" – пояснил Алексей.

Таким образом премьера "Матильды" состоится не 30 марта 2017 года, а спустя почти полгода – 25 октября. Скорее всего, это лишь подогреет интерес зрителей к громкой премьере. История страстной любви цесаревича к приме балета Матильде Кшесинской обещает побить все рекорды отечественного проката.

Сам Алексей Учитель называл все нападки на свое детище "необоснованными". Режиссер настаивал, что картина является именно исторической. Работа со сценарием велась на основании мемуаров современников цесаревича. Сама Кшесинская, к слову, не скрывала своей любви к Николаю II. В своих мемуарах она неоднократно писала, что являлась его любовницей. Генрокуратура РФ недавно провела проверку по факту многочисленных жалоб на фильм. Никаких нарушений и "оскорбления верующих" в сценарии найдено не было.