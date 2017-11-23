Супруга высказалась о смерти Этуша

В Telegram-канале MDK появилась информация о том, что скончался знаменитый актер Владимир Этуш. Прокомментировала это сообщение супруга народного артиста СССР Елена Горбунова.

В ленте канала написали, что Этуш умер на 94-м году жизни. Жена Владимира Абрамовича сначала возмутилась, но потом отнеслась к новости юмором.

"Вы что, с ума посходили? Жив, здоров, сидит, читает книжку", – заявила она. Женщина сообщила, что артист очень удивился известию о собственной кончине. "Сказал, что сейчас дочитает книгу и обязательно проверит информацию", – цитирует Елену Горбунову Telegram-канал Mash.

Владимир Этуш родился в 1922 году. В годы Великой Отечественной войны он воевал на фронте, а позже начал сниматься в кино. Он стал мастером острохарактерных и комедийных ролей. Больше всего зрителям запомнились образы его героев из "Кавказской пленницы", "Двенадцати стульев" и картины "Иван Васильевич меняет профессию".

В текущем году артист получил награду в номинации "Актер года". В этом сезоне Этуш впервые за время своей карьеры исполнил женскую роль в постановке "Бенефис". Премию в номинации "Лучшая мужская роль" получили Владимир Коренев и Александр Калягин.

Напомним, в 2013 году артист решил выгодно вложить свои накопления. Помочь ему определиться с инвестированием вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Когда семья Этуша захотела вернуть деньги, которые якобы лежали под большими процентами в швейцарском банке, она получила отказ. Тверской суд Москвы 25 октября постановил арестовать Даура Барганджию по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере. Решение суда остается в силе до 18 декабря 2017 года. Сейчас бывшему главе армянского Нацбанка грозит до десяти лет лишения свободы. А Владимиру Абрамовичу вернули 28 миллионов рублей. Об этом заявила супруга народного артиста.