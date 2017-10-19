Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей

Известный советский и российский актер Владимир Этуш стал жертвой мошенника. Бывший президент Нацбанка Абхазии Даура Барганджия отнял у него 28 миллионов рублей.

Злоумышленник предложил артисту сделать вклад на выгодных условиях за границей. Спустя какое-то время актер потребовал вернуть деньги и получил отказ, передает портал "Первое антикоррупционное СМИ". Расследование по факту происшествия завершено, однако неизвестно, удастся ли добиться какой-либо компенсации.