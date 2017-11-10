Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов

Знаменитому актеру Владимиру Этушу вернули 28 миллионов рублей. Об этом заявила супруга народного артиста.

"Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам", – сообщила Елена Этуш. Она поблагодарила Следственный комитет и лично его руководителя Александра Бастрыкина за профессиональные действия. "Если бы не они, не видать бы нам наших денег как своих ушей", – отметила супруга актера.

Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, которого обвиняют в хищении 28 миллионов у Владимира Этуша, заявил, что взял деньги в долг до декабря 2017 года и намеревался их вернуть. "Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня – действующий договор займа до декабря", – сказал он.

Напомним, в 2013 году артист решил выгодно вложить свои накопления. Помочь ему определиться с инвестированием вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Когда семья Этуша захотела вернуть деньги, которые якобы лежали под большими процентами в швейцарском банке, она получила отказ.

Тверской суд Москвы 25 октября постановил арестовать Даура Барганджию по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере. Решение суда остается в силе до 18 декабря 2017 года. Сейчас бывшему главе армянского Нацбанка грозит до десяти лет лишения свободы.

В текущем году Владимир Этуш получил награду в номинации "Актер года". В этом сезоне он впервые за время своей карьеры исполнил женскую роль в постановке "Бенефис". Премию в номинации "Лучшая мужская роль" получили Владимир Коренев и Александр Калягин.