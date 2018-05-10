Названы самые популярные в мире автомобили
Для исследования были использованы данные продаж за первые месяцы 2018 года. Эксперты выделили 50 марок, которым отдавали предпочтение в первом квартале текущего года.
На лидирующей строчке расположилась торговая марта японских производителей Toyota. Автомобили бренда были распроданы в количестве двух миллионов единиц. Марка обошла конкурентов с довольно большим отрывом.
Вторую позицию в рейтинге получил Volkswagen. Немецкий бренд сумел продать свыше 1,7 миллиона автомобилей, передает Ura.ru.
Тройку лидеров закрыл американский производитель Ford. За начало текущего года продажи бренда превысили показатель в 1,4 миллиона моделей.
Кроме того, в рейтинге засветились такие бренды, как Chevrolet, Nissan, Mersedes и Kia. Следует отметить, что в список из 50 лучших авто попал и российский автобренд LADA. Он оказался на последней строчке рейтинга.
Напомним, что в 2017 году две модели Lada вошли в список лучших автомобилей в рамках ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Победителей в этом масштабном конкурсе определяли почти миллион пользователей интернета.
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