Названы самые популярные в мире автомобили

Стало известно, какие машины пользуются наибольшей популярностью во всем мире. Эксперты составили рейтинг известных марок автомобилей, которые лучше всего продавались на международном рынке.

Для исследования были использованы данные продаж за первые месяцы 2018 года. Эксперты выделили 50 марок, которым отдавали предпочтение в первом квартале текущего года.

На лидирующей строчке расположилась торговая марта японских производителей Toyota. Автомобили бренда были распроданы в количестве двух миллионов единиц. Марка обошла конкурентов с довольно большим отрывом.

Вторую позицию в рейтинге получил Volkswagen. Немецкий бренд сумел продать свыше 1,7 миллиона автомобилей, передает Ura.ru.

Тройку лидеров закрыл американский производитель Ford. За начало текущего года продажи бренда превысили показатель в 1,4 миллиона моделей.

Кроме того, в рейтинге засветились такие бренды, как Chevrolet, Nissan, Mersedes и Kia. Следует отметить, что в список из 50 лучших авто попал и российский автобренд LADA. Он оказался на последней строчке рейтинга.

Напомним, что в 2017 году две модели Lada вошли в список лучших автомобилей в рамках ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Победителей в этом масштабном конкурсе определяли почти миллион пользователей интернета.