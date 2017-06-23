Назван самый ненадежный автомобиль

Компания, исследующая независимые мнения автовладельцев, опубликовала ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Вершину авто-хит-парада занимает в этом году Kia, аутсайдерами оказались Jaguar и Volvo.

Если брать общую статистику, то в топ-пять надежных автомобилей входятLexus, Toyota, Buick, Mercedes и Kia, в зависимости от инициатора опроса. У J.D. Power безотказными называют Lexus, Porsche, Toyota, Buick и Mercedes. У Consumer Reports – Lexus, Toyota, Buick, Audi и Kia. Warranty Direct считает лучшими Daihatsu, Honda, Suzuki, Toyota и Mazda.

J.D. Power and Associates опубликовала собственный ежегодный рейтинг автопроизводителей, где по позициям распределила автомобили от самых надежных до таких, на которые больше всего нареканий от владельцев. Речь идет о новых автомобилях. Эксперты агентства в этом году опросили около 80 тысяч автолюбителей, которым предлагалось назвать проблемы, возникающие с их приобретением в первые три месяца после покупки. Соответственно чем меньше было нареканий – тем выше оказывалась модель в общем рейтинге.



В результате по каждой марке аналитики вычисляют среднее количество проблем, возникших на сотню машин в течение первых девяноста дней эксплуатации. В этом году – впрочем, как и в прошлом – рейтинг надежности возглавляют модели Kia.

Итак, у лидера рейтинга на сто проданных Kia в среднем приходится 72 дефекта. У суббренда компании Hyundai – Genesis второе место: 77 неисправностей на 100 машин. Третий по надежности оказался Porsche, на который аналитики собрали 78 жалоб.

Больше всего поломок указали владельцы Fiat – 163 дефекта на 100 автомобилей. Также в арьергарде оказались Jaguar и Volvo с показателями 148 и 134 поломки. В прошлом, 2016 году автовладельцы чаще всего жаловались на Volvo, Fiat и Smart: у последнего выявилось 216 поломок на каждые сто проданных автомобилей.