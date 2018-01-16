Названы лучшие автомобили 2017 года
Специалисты при выборе лучшего автомобиля года учитывали множество факторов. В их числе – безопасность механической колесницы, ее управляемость и, конечно, дизайн.
"Внедорожником года", по версии международных экспертов, стал Lincoln Navigator. Honda Accord признали лучшим легковым автомобилем – японка обошла свою соотечественницу Toyota Camry и коллегу из Южной Кореи Kia Stinger. А в категории "Кроссовер года" победил Volvo XC60 – он опередил таких конкурентов, как Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.
Напомним, на днях эксперты Ассоциации европейского бизнеса
назвали самые популярные в России кроссоверы. Они определили пятерку
паркетников, которые чаще всего покупали россияне в 2017 году.
Пятым по популярности оказался Chevrolet Niva – в 2017 году этот автомобиль приобрели более 31 тысячи россиян. На четвертом месте традиционно пользующаяся популярностью в нашей стране Toyota RAV4, показатель продаж которой достиг 32,9 тысячи машин. Более 33 тысяч граждан России предпочли всем другим паркетникам Lada Xray, занявшую третье место в рейтинге, передает телеканал "Звезда".
Automoblog's @gino_dorazio with some final thoughts on the day at @NAIASDetroit at the @cobocenter. And a special @koenigsegg caught his eye! #NAIAS #Detroit pic.twitter.com/hnFS0mPWvQ— Automoblog.net (@Automoblog) 15 января 2018 г.
На заслуженном втором месте – Renault Duster, таких кроссоверов было продано почти 44 тысячи. А лидер по продажам в России среди кроссоверов – Hyundai Creta, было продано более 55 тысяч машин.
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