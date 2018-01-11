Назван самый безопасный автомобиль

Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2017 года. Список составлен на основе испытаний, проведенных Европейской организацией по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP).

Составляя рейтинг, специалисты учитывали несколько факторов: это степень безопасности взрослых пассажиров, детей и пешеходов. Кроме того, рассматривалась система "активной безопасности" – совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.

Как отмечают эксперты, оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности невозможно, так что победителей пришлось выбирать в шести разных категориях. Всего в 2017 году организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей, передает РИА ФАН.

Самыми безопасными в категории "малый семейный автомобиль" признаны сразу две модели от Subaru – Impreza и XV. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в Subaru Impreza в 94%, детей – 89%, пешеходов – 82%, а система "активной безопасности" получила 68%. Что касается Subaru XV, то единственным отличием стал показатель степени защищенности пешеходов – 84%.

Победителем тестов в В-классе (небольшие автомобили) стал Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96%, 85% и 76% соответственно), однако система "активной безопасности" данной модели получила лишь 59%.

Opel Crossland X стал самым безопасным в категории "компактвэн". Степень защищенности взрослых пассажиров модели оценена в 85%, детей – 84%. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система "активной безопасности" – 62% и 57%.

Первое место в категории "мини-кроссовер" занял Volkswagen T-Roc. Защищенность взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей – 87%, пешеходов – 79%. А "активную безопасность" – в 71%.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60. Взрослые пассажиры в этой модели защищены на 98%, дети – 87%, пешеходы – 76%. Система "активной безопасности" получила 95%.

Наконец самым безопасным в представительском классе признан Volkswagen Arteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей – 85%, пешеходов – также 85%. И 82% набрала система "активной безопасности".