Мара Багдасарян устала торговать папиной колбасой

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян увольняется из компании своего отца ООО "Нучар". Там девушка с семи часов утра продавала элитную колбасу из Испании.

Отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян рассказал о том, как работалось Маре в его фирме. На должности менеджера по продажам девушка имела полный соцпакет, белую зарплату и отчисления на будущую пенсию.

"Увольняется от меня Мара. Работала пару месяцев, но все – уходит", – цитирует бизнесмена сайт "Комсомольская правда". По его словам, дочери было тяжело, поскольку она трудилась более 40 часов в неделю, начинала с 7:00.

"В ее обязанности входило общение с клиентами из северных регионов, а там – сами знаете – разница во времени с Москвой", – рассказывает Эльмар Багдасарян. Также он подчеркнул, что Мара совмещала эту деятельность с работой в жилконторе района Сокол, к которой ее обязал суд.

Там гонщица работала не меньше четырех часов. "Итого – 12 часов в день получалось. Кому же легко покажется?" – говорит отец девушки.

enter; width:100%;"> #mercedeslove ������ Публикация от Mara 049 (@maraa049) Мар 31 2017 в 8:17 PDT

Также предприниматель рассказал, сколько платил дочери за работу. По его словам, не больше чем остальным сотрудникам – 29 тысяч 580 рублей с вычетом налогов и отчислений по решению суда за подделку больничного листа.

Теперь, по словам Эльмара Багдасарян, его дочь намерена пойти в адвокаты, поскольку она хочет развиваться по специальности. "У Мары высшее юридическое образование, между прочим", – напомнил бизнесмен. "Сначала пойдет помощником к своему адвокату – Давиду Кемулария... Потом, года через два, будет сама пробовать, сдавать экзамены", – заключил отец стритрейсерши.