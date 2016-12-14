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Мара Эльмаровна Багдасарян

стритрейсер
Мара Эльмаровна Багдасарян
  • Дата рождения: 3 ноября 1993
  • Место рождения: Нижний Тагил
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Размер груди: 3

Мара Багдасарян водит машину с 15 лет. Предпочитает автомобили марки Mercedes. Отец – Эльмар Эльмирович Багдасарян, владелец компании ООО "Нучар", занимающейся оптовой торговлей мясом и курицей.

Впервые в поле зрения СМИ Мара Багдасарян попала в октябре 2015 года. Девушка находилась на заднем сиденье BMW X5. Водитель машины выехал на встречную полосу на Кутузовском проспекте и врезался в Range Rover, а сзади во внедорожник гонщицы въехал Porsche Cayenne. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали, а Мара с тяжелыми травмами несколько дней пролежала в больнице, не выходя из комы.

Однако авария не ослабила любовь девушки к дорогим автомобилям и гонкам на дорогах. Только за 2015 год она получила более 150 штрафов за нарушения ПДД.

В 2016 году девушка оказалась замешана в скандале с гонками на автомобиле Gelandewagen. Мара Багдасарян в компании друзей, среди которых был сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, пыталась скрыться от сотрудников ДПС. Золотая молодежь многократно нарушала ПДД и транслировала свой побег от стражей порядка по интернету.

Суд по 72 эпизодам правонарушений назначил девушке 183 тысячи рублей штрафа, 585 часов обязательных работ, а также 24 дня ареста. За время судебного разбирательства обнаружилось, что у гонщицы проблемы со здоровьем – в ее медицинской карточке указан диагноз "эпилепсия".

7 января 2017 года Мару Багдасарян вновь задержали на Садовом кольце для проверки документов. Выяснилось, что за девушкой до сих пор числятся 55 неоплаченных штрафов. Стритрейсерша попыталась скрыться от стражей порядка на подъехавшем внедорожнике, однако сотрудники ДПС сумели ее остановить. Во время задержания самочувствие Багдасарян ухудшилось, медики доставили ее в больницу. Оттуда ее выписали с диагнозом "состояние после судорожного припадка".

Прокуратура проверяет наличие у гонщицы заболеваний, противопоказанных для управления автомобилем. Если диагноз подтвердится, то девушку могут навсегда лишить водительских прав.

У гонщицы Мары Багдасарян отбирают российский паспорт

У гонщицы Мары Багдасарян отбирают российский паспорт
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что скандально известная стритрейсерша полностью себя дискредитировала. Он просит лишить Мару Багдасарян российского гражданства. Свое обращение Хамзаев направил председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину.

Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии

Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
Пожизненно лишенная водительских прав стритрейсерша призвала не нарушать правила дорожного движения. На странице в Instagram она вспомнила свой печальный опыт в качестве пассажира. "Никогда не знаешь, как обернется твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП", – философски начала свой пост девушка.

"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство

"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
Эпатажная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная водительских прав, рассчитывает вернуться за руль. Злостная нарушительница пытается обжаловать решение ГИБДД, которое запрещает ей повторно сдать экзамены на права.  Багдасарян требует признать незаконным постановление суда, которое подразумевает отказ в получении водительского удостоверения.

"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной

"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу скандальной гонщицы Мары Багдасарян. Он считает случай стритрейсерши особенным. Песков переадресовал вопрос о злостной нарушительнице правил дорожного движения, прославившейся на всю Россию, в правоохранительные органы.

Маре Багдасарян выписали новый штраф

Маре Багдасарян выписали новый штраф
Стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав.

Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф

Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
Пожизненно лишённую прав уличную гонщицу Мару Багдасарян снова наказали за нарушения правил дорожного движения. Федеральная служба судебных приставов сообщает о двух новых штрафах от 12 сентября : на пятьсот и две тысячи рублей. За автомобилем уличной гонщицы Мары Багдасарян снова числятся штрафы.

Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость

Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
Исполнительное производство, согласно которому Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, передано в Тверскую область. Гонщица переехала туда из Москвы. Правоохранители проверяют ее даже ранним утром. Мужчина, живущий рядом с переселившейся на улицу Мусоргского в Твери Марой Багдасарян, очень жалеет скандальную московскую гонщицу.

Высланной из Москвы Багдасарян нашли работу

Высланной из Москвы Багдасарян нашли работу
Мара Багдасарян, скандально прославившаяся своими автогонками по Москве, переехала в Тверскую область. В рамках исполнительного производства она будет проходить обязательные работы в местной библиотеке. Исполнительное производство, согласно которому злостная нарушительница правил дорожного движения Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, передано в Тверскую область, куда переехала из Москвы и сама гонщица.

Мара Багдасарян странно оправдалась за езду без прав

Мара Багдасарян странно оправдалась за езду без прав
Мару Багдасарян, героиню светских хроник последнего времени, снова наказали. Теперь – за попытку помочь незнакомцу. По сообщению Давида Кемулария, адвоката Мары Багдасарян, участницы гонок "золотой молодежи" на Gelandewagen, его подзащитная снова наказана.

Мара Багдасарян устала торговать папиной колбасой

Мара Багдасарян устала торговать папиной колбасой
Скандально известная гонщица Мара Багдасарян увольняется из компании своего отца ООО "Нучар". Там девушка с семи часов утра продавала элитную колбасу из Испании. Отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян рассказал о том, как работалось Маре в его фирме.

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