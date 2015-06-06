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Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян стритрейсер

  • Дата рождения: 3 ноября 1993
  • Место рождения: Нижний Тагил
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Размер груди: 3

Мара Багдасарян водит машину с 15 лет. Предпочитает автомобили марки Mercedes. Отец – Эльмар Эльмирович Багдасарян, владелец компании ООО "Нучар", занимающейся оптовой торговлей мясом и курицей.

Впервые в поле зрения СМИ Мара Багдасарян попала в октябре 2015 года. Девушка находилась на заднем сиденье BMW X5. Водитель машины выехал на встречную полосу на Кутузовском проспекте и врезался в Range Rover, а сзади во внедорожник гонщицы въехал Porsche Cayenne. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро пострадали, а Мара с тяжелыми травмами несколько дней пролежала в больнице, не выходя из комы.

Однако авария не ослабила любовь девушки к дорогим автомобилям и гонкам на дорогах. Только за 2015 год она получила более 150 штрафов за нарушения ПДД.

В 2016 году девушка оказалась замешана в скандале с гонками на автомобиле Gelandewagen. Мара Багдасарян в компании друзей, среди которых был сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров, пыталась скрыться от сотрудников ДПС. Золотая молодежь многократно нарушала ПДД и транслировала свой побег от стражей порядка по интернету.

Суд по 72 эпизодам правонарушений назначил девушке 183 тысячи рублей штрафа, 585 часов обязательных работ, а также 24 дня ареста. За время судебного разбирательства обнаружилось, что у гонщицы проблемы со здоровьем – в ее медицинской карточке указан диагноз "эпилепсия".

7 января 2017 года Мару Багдасарян вновь задержали на Садовом кольце для проверки документов. Выяснилось, что за девушкой до сих пор числятся 55 неоплаченных штрафов. Стритрейсерша попыталась скрыться от стражей порядка на подъехавшем внедорожнике, однако сотрудники ДПС сумели ее остановить. Во время задержания самочувствие Багдасарян ухудшилось, медики доставили ее в больницу. Оттуда ее выписали с диагнозом "состояние после судорожного припадка".

Прокуратура проверяет наличие у гонщицы заболеваний, противопоказанных для управления автомобилем. Если диагноз подтвердится, то девушку могут навсегда лишить водительских прав.

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