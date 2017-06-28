Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину

Адвокат скандально знаменитой гонщицы Мары Багдасарян Давид Келамурия сообщил, что его подзащитная обратилась к президенту России. Юрист пришел в приемную Владимира Путина вместе с девушкой, чтобы поддержать ее.

Защитник Мары объяснил, почему стритрейсерша решила обратиться в столь высокую инстанцию. По его словам, Багдасарян загнобили.

"Мы обратились в приемную президента, что проинформировать о том, какой произвол творится в Савеловском судебном участке", - цитирует Кемуларию РЕН ТВ. Он добавил, что судья оказывает давление на приставов и прокурора и, якобы, "гнобит Мару".

"Больше нам помочь не может никто. Только он может в эту ситуацию вмешаться (президент – прим. ред.) и принять меры. Нам предлагают различные иностранные суды, и европейский – по правам человека, обратиться к ним, но мы этого делать не хотим", – заявил адвокат Багдасарян Life.ru. "Такое беззаконие, которое сейчас происходит, это неописуемо, не поддается здравому смыслу и элементарной человеческой логике", – считает Келамурия.

Напомним, 26 июня Багдасарян была задержана по подозрению в прогуле исправительных работ. Через адвоката она сообщила, что отлучилась лишь на час за лекарствами от живота. Однако дело о ее правонарушении было возвращено в Федеральную службу судебных приставов для устранения недостатков.

Как писали Dni.Ru, 20 июня Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.

enter; width:100%;"> Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 28 2017 в 12:13 PDT

Кроме того, согласно постановлению Савеловского суда, стритрейсерша должна выплатить 202 тысячи рублей штрафов за нарушения ПДД. Также за фальшивый больничный лист ей были назначены работы сроком на год с удержанием части зарплаты.