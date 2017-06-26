Больная Багдасарян оправдалась за новый прогул
Стритрейсерше грозит административный арест или крупный штраф за прогул. Вместе с тем защитник девушки заявил, что Мара отъехала всего на час.
По его словам, Багдасарян отлучилась за лекарствами, передает Life.ru. Отметим, о задержании гонщицы из-за прогула части рабочего дня стало известно 26 июня. В настоящее время она ждет суда.
Адвокат уточнил, что у Мары заболел живот, поэтому она и отправилась за лекарствами. "А когда вернулась обратно, ГБУ, где она трудится, уже было закрыто", – цитирует Келамурию "Газета.ru".
В свою очередь пресс-секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко уточнил, что Багдасарян вменяется уклонение от исполнения административного наказания, сообщает Lenta.ru. По его словам, стритрейсерша будет доставлена в мировой участок №353.
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Напомним, 20 июня Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.
Как писали Dni.Ru, ранее Савеловский суд столицы постановил: стритрейсерша должна выплатить 202 тысячи рублей штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, за фальшивый больничный лист ей были назначены работы сроком на год с удержанием части зарплаты. В марте 2017-го суд принял решение о бессрочном лишении водительских прав Багдасарян.
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