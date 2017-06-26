Больная Багдасарян оправдалась за новый прогул

Адвокат скандально известной гонщицы Мары Багдасарян Давид Келамурия объяснил отсутствие своей подзащитной на работе вынужденными мерами. По его словам, девушка вовсе не прогуливала.

Стритрейсерше грозит административный арест или крупный штраф за прогул. Вместе с тем защитник девушки заявил, что Мара отъехала всего на час.

По его словам, Багдасарян отлучилась за лекарствами, передает Life.ru. Отметим, о задержании гонщицы из-за прогула части рабочего дня стало известно 26 июня. В настоящее время она ждет суда.

Адвокат уточнил, что у Мары заболел живот, поэтому она и отправилась за лекарствами. "А когда вернулась обратно, ГБУ, где она трудится, уже было закрыто", – цитирует Келамурию "Газета.ru".

В свою очередь пресс-секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко уточнил, что Багдасарян вменяется уклонение от исполнения административного наказания, сообщает Lenta.ru. По его словам, стритрейсерша будет доставлена в мировой участок №353.

enter; width:100%;"> Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 28 2017 в 12:13 PDT

Напомним, 20 июня Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.

Как писали Dni.Ru, ранее Савеловский суд столицы постановил: стритрейсерша должна выплатить 202 тысячи рублей штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, за фальшивый больничный лист ей были назначены работы сроком на год с удержанием части зарплаты. В марте 2017-го суд принял решение о бессрочном лишении водительских прав Багдасарян.