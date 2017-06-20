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Авто

Мару Багдасарян лишили надежды на водительские права

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Стритрейсершу Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.
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На сайте прокуратуры Москвы сообщается, что Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Мары Багдасарян 20 июня 2017 года. По данным ведомства, представители мажорки попытались опротестовать решение нижестоящей инстанции.

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Тем не менее, защита стритрейсерши не смогла предоставить достаточные основания для ее оправдания. "Московский городской суд признал решение суда первой инстанции законным, обоснованным и оставил его без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве также отметили, что по законодательству право на управление транспортными средствами прямо зависит от состояния здоровья водителя, и наличие у него определенных заболеваний может представлять опасность как для самого автомобилиста, так и для иных участников дорожного движения. На сайте указано, что представитель прокуратуры передал суду "убедительные доказательства того, что у Багдасарян имеются медицинские противопоказания для управления автомобилем".

Ранее Савеловский районный суд удовлетворил иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав. "Однако ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в вышестоящем суде", – заключили на сайте столичной прокуратуры.

Напомним, Мару Багдасарян неоднократно задерживали за нарушение правил дорожного движения, она также была участницей гонок по столице на Gelandewagen. За просроченные штрафы мажорку приговорили к обязательным работам. Чтобы оправдать их пропуск, девушка оформила поддельный больничный лист, в результате чего суд еще на год продлил ей срок наказания.

Автор: Константин Улюкаев20 июня 2017, 20:52

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