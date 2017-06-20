Мару Багдасарян лишили надежды на водительские права

Стритрейсершу Мару Багдасарян окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.

На сайте прокуратуры Москвы сообщается, что Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Мары Багдасарян 20 июня 2017 года. По данным ведомства, представители мажорки попытались опротестовать решение нижестоящей инстанции.

Тем не менее, защита стритрейсерши не смогла предоставить достаточные основания для ее оправдания. "Московский городской суд признал решение суда первой инстанции законным, обоснованным и оставил его без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве также отметили, что по законодательству право на управление транспортными средствами прямо зависит от состояния здоровья водителя, и наличие у него определенных заболеваний может представлять опасность как для самого автомобилиста, так и для иных участников дорожного движения. На сайте указано, что представитель прокуратуры передал суду "убедительные доказательства того, что у Багдасарян имеются медицинские противопоказания для управления автомобилем".

Ранее Савеловский районный суд удовлетворил иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав. "Однако ответчик с решением суда не согласился и обжаловал его в вышестоящем суде", – заключили на сайте столичной прокуратуры.

Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 28 2017 в 12:13 PDT

Напомним, Мару Багдасарян неоднократно задерживали за нарушение правил дорожного движения, она также была участницей гонок по столице на Gelandewagen. За просроченные штрафы мажорку приговорили к обязательным работам. Чтобы оправдать их пропуск, девушка оформила поддельный больничный лист, в результате чего суд еще на год продлил ей срок наказания.