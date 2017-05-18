Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
Принц рассказал, что он никогда не публиковал видеозаписи гонщицы, но при этом долгое время следил за ее судьбой. "У нас с Марой есть общие знакомые, и за развитием ее аккаунтов в соцсетях я мог наблюдать задолго до того, как она оказалась в центре скандалов", – цитирует блогера Lenta.ru.
Создатель аккаунта RRK рассказал, что мажорка и до расследования "не раз попадала в шоковые истории и ситуации". "Я не понимаю, почему никто не обратил на это внимания еще тогда, – ведь не было бы ДТП с жертвами на Кутузовском проспекте и не попала бы она в грандиозный скандал с гонками на Gelandewagen", – заявил Принц.
Видеоблогер считает, что расследование правонарушений Мары Багдасарян и ее друга, сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, пошло на пользу многим мажорам. По его словам, некоторые гонщики закрыли свои страницы и попросили более не размещать их видеозаписи в аккаунте RRK.
"К сожалению, таких персонажей меньшинство", – отметил Принц. По его словам, после начала расследования против Багдасарян видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения в Сети стало больше. "Некоторые почему-то считают, что получить известность таким образом очень круто", – пояснил создатель аккаунта.
Принц сообщил, что больше всего подобных роликов снимается в регионах. "В столице все-таки сложно грубо нарушать ПДД – тебя, скорее всего, поймают и накажут. Зато в провинции с этим куда проще, и вызывающие ролики лихачей плодятся там со страшной скоростью", – заключил видеоблогер.
Между тем создатель RRK заявил, что аккаунт помогает полиции расследовать правонарушения. "Если вы думаете, что подобные выходки мне импонируют, то это совсем не так", – рассказал он. При этом он отметил, что стражи порядка "не слишком эффективно" реагируют на правонарушения.
Добрейшего вечерка, уважаемые коллеги. Монтируешь, значит, видос, снимаешь на коптер, напрягаешь людей для съёмок, летишь через океан за контентом, пишешь такой сценарий, сливаешь его братишкам, а там мало лайков и комментов! НЕХОРОШО! Помогите распространить, всем лайки поставлю:) не знаю, что ещё предложить ⠀ Я, между прочим, сел за сценарий челленджа, но ничего не покажу, пока не будет искомой цифры на этом видосе�� ⠀ За всю движуху в Майами отвечает г-н @anton_miami , так что по мере необходимости не стесняйтесь обращаться. Там и золотые Ламбы, и трансферы майамских Роллсов в Ниццу, и букинг любых лодочек без вёсел.
Напомним, ранее стало известно о появлении "конкурентки" Мары Багдасарян. Недавно в Сети появилось видео, на котором девушка на элитном автомобиле Aston Martin едет по выделенной полосе для общественного транспорта, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения.
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