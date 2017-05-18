Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян

ЕС отменил визы для Украины Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:24
Американская элита подготовила срочную замену Трампу
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:34
Савченко наплевала на решение Верховной рады
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикова удивила словами о внебрачной дочери Киркорова
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:29
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:45
Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
12:32
Как защититься от клещей
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:43
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
08:21
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
22:13
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов
21:59
Фанаты сорвали награждение "Спартака"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Авто

Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Основатель Instagram-аккаунта Rich Russian Kids ("Богатые русские дети", или RRK), скрывающийся под псевдонимом Prince, рассказал о шокирующем прошлом гонщицы Мары Багдасарян. По его словам, мажорка всегда вела себя вызывающе, и было очевидно, что рано или поздно у нее возникнут проблемы.
прочитано 637 раз

Принц рассказал, что он никогда не публиковал видеозаписи гонщицы, но при этом долгое время следил за ее судьбой. "У нас с Марой есть общие знакомые, и за развитием ее аккаунтов в соцсетях я мог наблюдать задолго до того, как она оказалась в центре скандалов", – цитирует блогера Lenta.ru.

ПО ТЕМЕ

Мару Багдасарян подкосила новая болезнь

Отличница Мара Багдасарян попалась на обмане

Стритрейсеров хотят сажать на 5 лет

Создатель аккаунта RRK рассказал, что мажорка и до расследования "не раз попадала в шоковые истории и ситуации". "Я не понимаю, почему никто не обратил на это внимания еще тогда, – ведь не было бы ДТП с жертвами на Кутузовском проспекте и не попала бы она в грандиозный скандал с гонками на Gelandewagen", – заявил Принц.

Видеоблогер считает, что расследование правонарушений Мары Багдасарян и ее друга, сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, пошло на пользу многим мажорам. По его словам, некоторые гонщики закрыли свои страницы и попросили более не размещать их видеозаписи в аккаунте RRK.

"К сожалению, таких персонажей меньшинство", – отметил Принц. По его словам, после начала расследования против Багдасарян видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения в Сети стало больше. "Некоторые почему-то считают, что получить известность таким образом очень круто", – пояснил создатель аккаунта.

Принц сообщил, что больше всего подобных роликов снимается в регионах. "В столице все-таки сложно грубо нарушать ПДД – тебя, скорее всего, поймают и накажут. Зато в провинции с этим куда проще, и вызывающие ролики лихачей плодятся там со страшной скоростью", – заключил видеоблогер.

Между тем создатель RRK заявил, что аккаунт помогает полиции расследовать правонарушения. "Если вы думаете, что подобные выходки мне импонируют, то это совсем не так", – рассказал он. При этом он отметил, что стражи порядка "не слишком эффективно" реагируют на правонарушения.

Добрейшего вечерка, уважаемые коллеги. Монтируешь, значит, видос, снимаешь на коптер, напрягаешь людей для съёмок, летишь через океан за контентом, пишешь такой сценарий, сливаешь его братишкам, а там мало лайков и комментов! НЕХОРОШО! Помогите распространить, всем лайки поставлю:) не знаю, что ещё предложить ⠀ Я, между прочим, сел за сценарий челленджа, но ничего не покажу, пока не будет искомой цифры на этом видосе�� ⠀ За всю движуху в Майами отвечает г-н @anton_miami , так что по мере необходимости не стесняйтесь обращаться. Там и золотые Ламбы, и трансферы майамских Роллсов в Ниццу, и букинг любых лодочек без вёсел.

Публикация от Prince of Saint Petersburg (@princeofsaintpetersburg)

Напомним, ранее стало известно о появлении "конкурентки" Мары Багдасарян. Недавно в Сети появилось видео, на котором девушка на элитном автомобиле Aston Martin едет по выделенной полосе для общественного транспорта, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения.

Автор: Олег Шивалов18 мая 2017, 16:39

комментарии

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Шоу-бизнес

Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии

Телеведущий прокомментировал отношения фигуристки и наследника певицы
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон стремительно стареет

Якобы герцогиня плохо выглядит из-за холодности мужа
Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Как рождение третьего ребенка отразилось на дочерях певицы
Общество

Обложка журнала Time вызвала скандал в США

На изображение обратил внимание сотрудник NBC News

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru