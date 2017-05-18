Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян

Основатель Instagram-аккаунта Rich Russian Kids ("Богатые русские дети", или RRK), скрывающийся под псевдонимом Prince, рассказал о шокирующем прошлом гонщицы Мары Багдасарян. По его словам, мажорка всегда вела себя вызывающе, и было очевидно, что рано или поздно у нее возникнут проблемы.

Принц рассказал, что он никогда не публиковал видеозаписи гонщицы, но при этом долгое время следил за ее судьбой. "У нас с Марой есть общие знакомые, и за развитием ее аккаунтов в соцсетях я мог наблюдать задолго до того, как она оказалась в центре скандалов", – цитирует блогера Lenta.ru.

Создатель аккаунта RRK рассказал, что мажорка и до расследования "не раз попадала в шоковые истории и ситуации". "Я не понимаю, почему никто не обратил на это внимания еще тогда, – ведь не было бы ДТП с жертвами на Кутузовском проспекте и не попала бы она в грандиозный скандал с гонками на Gelandewagen", – заявил Принц.

Видеоблогер считает, что расследование правонарушений Мары Багдасарян и ее друга, сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, пошло на пользу многим мажорам. По его словам, некоторые гонщики закрыли свои страницы и попросили более не размещать их видеозаписи в аккаунте RRK.

"К сожалению, таких персонажей меньшинство", – отметил Принц. По его словам, после начала расследования против Багдасарян видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения в Сети стало больше. "Некоторые почему-то считают, что получить известность таким образом очень круто", – пояснил создатель аккаунта.

Принц сообщил, что больше всего подобных роликов снимается в регионах. "В столице все-таки сложно грубо нарушать ПДД – тебя, скорее всего, поймают и накажут. Зато в провинции с этим куда проще, и вызывающие ролики лихачей плодятся там со страшной скоростью", – заключил видеоблогер.

Кроме собачек больше ничего не буду выкладывать в этот открытый профиль))) ближайший месяц Публикация от @049mara Мар 24 2017 в 4:30 PDT

Между тем создатель RRK заявил, что аккаунт помогает полиции расследовать правонарушения. "Если вы думаете, что подобные выходки мне импонируют, то это совсем не так", – рассказал он. При этом он отметил, что стражи порядка "не слишком эффективно" реагируют на правонарушения.

Напомним, ранее стало известно о появлении "конкурентки" Мары Багдасарян. Недавно в Сети появилось видео, на котором девушка на элитном автомобиле Aston Martin едет по выделенной полосе для общественного транспорта, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения.