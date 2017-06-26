Приставы задержали Мару Багдасарян

Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян задержали в Москве. Девушка снова нарушила закон.

Известно, что причиной задержания стритрейсерши стал прогул общественных работ. Сейчас гонщицу везут в суд, передает Telegram-канал Mash.

В свою очередь адвокат Мары Багдасарян Давид Кемулария подтвердил информацию о возможном аресте девушки. По его словам, суд примет решение по данному вопросу 26 июня. Заседание состоится на одном из мировых судебных участков, сообщает РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, 20 июня стритрейсершу окончательно лишили права на управление транспортными средствами. Суд отклонил жалобу представителей мажорки о пересмотре ранее вынесенного вердикта.

enter; width:100%;"> С наступающем девочки))�� Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 14 2017 в 9:56 PDT

Напомним, ранее Савеловский суд столицы постановил: стритрейсерша должна выплатить 202 тысячи рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, за фальшивый больничный лист, который Багдасарян представила, чтобы избежать обязательных исправительных работ, ей были назначены работы сроком на год с удержанием части зарплаты. В марте 2017-го суд принял решение о бессрочном лишении водительских прав скандальной гонщицы.

Публикация от Mara 049 (@maraa049) Апр 24 2017 в 3:52 PDT

Мару Багдасарян неоднократно задерживали за нарушение правил дорожного движения. Также она была участницей гонок по столице на Gelandewagen.