Суд отверг жалобу гонщицы Мары Багдасарян

Савеловский суд Москвы не удовлетворил жалобу Мары Багдасарян на приговор за подделку больничного. Решение по этому делу осталось в силе, передает "АиФ".
Напомним, Багдасарян приговорили к году исправительных работ. Нарушительница признала вину и просила назначить наказание в виде штрафа.
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