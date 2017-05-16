Мару Багдасарян подкосила новая болезнь
Открытый Марой больничный лист дает ей право не выходить на
назначенные ей исправительные работы. Приставы терпеливо ждут, когда девушка
пойдет на поправку, – сообщает РИА Новости.
Мара Багдасарян неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что получила немало штрафов, оплатой которых любительница полихачить себя не утруждала. Суд назначил ей обязательные работы, но стритрейсшерша проигнорировала наказание. Это повлекло административный арест на пятнадцать суток, но Мара предъявила поддельный больничный лист, чтобы избежать ареста. В результате гонщица получила еще год исправительных работ.
"С 18 апреля должница Мара Багдасарян находится на больничном. На данный момент он еще не закрыт, и она исправительные работы не проходит", – прокомментировал ситуацию официальный представитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Москве Тимур Коробицын.
О диагнозе, вследствие которого Мара Багдасарян открыла текущий больничный лист, не сообщается. Состояние здоровья лихачки приставы не комментируют.
Скорбящий Рустам Солнцев рассказал о трагедии
Прославленная фигуристка сильно изменилась
Музыкант-скандалист опубликовал стихотворение собственного сочинения
Поющий стилист рассказал о семейных перипетиях