Отличница Мара Багдасарян попалась на обмане
В 2015 году Мара Багдасарян окончила Институт экономики, управления и права РГГУ по специальности "юриспруденция", защитив дипломную работу на отлично. Впрочем, труд на тему "Наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и США" далек от идеала, сообщает Life.ru.
Солидную часть работы составляет плагиат, отмечает издание. По данным одной программы, уникальность достигает 60%, по другой – не превышает 42%. Кроме того, текст содержит стилистические и орфографические ошибки: речевую избыточность, нанизывание родительного падежа, отсутствие запятых в причастных оборотах, которые стоят после определяемого слова. По словам экспертов, такую работу просто не должны были допустить к защите.
Судя по всему, юриспруденция занимала Багдасарян гораздо меньше, чем машины. В Сети появилось детское фото Мары, ставшее подтверждением этому, сообщает РЕН ТВ. Она была запечатлена на фоне раритетного автомобиля, вероятно, на выставке.
"Тачка" с детства: В Сети появилось фото юной стритрейсерши Мары Багдасарян. РЕН ТВ: https://t.co/V3qJO6NlZT— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 28 марта 2017 г.
Напомним, что Мару Багдасарян "прославили" любовь к гонкам по Москве и неоплаченные штрафы. Недавно суд лишил девушку водительских прав на неопределенный срок, постановив, что с диагнозом "эпилепсия" она не может управлять транспортным средством.
Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах
Поклонники буквально не узнали российского секс-символа
Популярного исполнителя не узнали даже поклонники