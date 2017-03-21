Опасную Багдасарян навсегда убрали с дороги

Савеловский суд Москвы бессрочно лишил скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав. Причиной этого решения стало заболевание, при котором девушка не может садиться за руль.

Столичный суд удовлетворил требование прокуратуры о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав, передает "Газета.ru". Орган правосудия постановил, что больная эпилепсией девушка не может управлять транспортным средством.

Ранее соответствующую справку о заболевании Багдасарян предоставил судье ее адвокат. Предполагалось, что документ минимизирует наказание стритрейсерши за многочисленные административные нарушения. Теперь же, благодаря медицинскому свидетельству, водители могут вздохнуть спокойно – любительница опасных гонок больше не появится на дороге.

При этом прокурор назвал условия, при которых стритрейсерша все же может вернуть себе права. По его словам, это произойдет в том случае, если Багдасарян выздоровеет и докажет это медкомиссии. Подчеркнем, что эпилепсия – довольно тяжелое заболевание, а потому полностью избавиться от него трудно.

Как то так�� Публикация от Мара (@049mara) Мар 21 2017 в 4:27 PDT

Отметим, что узнав о требовании прокуратуры, отец Мары заявил, будто его дочь не больна эпилепсией и лишать ее водительских прав не стоит. "Она была в двух больницах, ее обследовали два врача и никаких признаков эпилепсии не выявили, это была врачебная ошибка", – заявил Эльмар Багдасарян.

Публикация от Мара (@049mara) Мар 6 2017 в 2:22 PST

Напомним, Мара Багдасарян стала скандально известна благодаря своей любви к гонкам по Москве на высоких скоростях и неоплаченным штрафам. В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях стритрейсерши, по которым ее приговорили к 24 дням административного ареста, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей.

Кроме того, ей назначили 595 часов обязательных работ. Изначально Мару отправили на уборку улиц, однако она предоставила справку о том, что не может выполнять работу дворника по состоянию здоровья.