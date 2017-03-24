Мара Багдасарян попросит Путина вернуть ей права

Скандально известная московская стритрейсерша Мара Багдасарян, которую недавно лишили водительских прав, встретилась с журналистами на пресс-конференции. Девушка вела себя крайне неадекватно – оскорбляла корреспондентов и, как всегда, прятала лицо.

Багдасарян начала общение, заявив, что все журналисты "животные" и "конченые мрази". При этом она добавила, что из нее пресса "такое же сделала", передает РЕН ТВ.

Как всегда, перед камерами девушка предпочла закрыть шарфом нижнюю часть лица. На вопрос, зачем она так делает, Мара ответила, что ее трясет при виде объективов камер. Стоит отметить, что в соцсетях стритрейсерша, напротив, публикует множество своих снимков.

На встрече с журналистами также присутствовал отец девушки Эльмар Багдасарян и адвокат Давид Кемулария. Правозащитник заявил, что Мара планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему ее лишили водительских прав.

Кроме того, она собирается подключить к разрешению ситуации генерального прокурора, а также прокурора Москвы, сообщает телеканал "360". "Нельзя приписать болезнь человеку, у которого этой болезни нет", – добавил Кемулария, имея в виду эпилепсию, справку о которой предоставила ранее Мара.

Адвокат подчеркнул, что врач допустил ошибку, делая медицинское заключение, – в документе отсутствовали результаты ЭКГ головного мозга. А после проведения исследования в центре неврологии сделали вывод, что эпилепсией Мара не страдает. По мнению правозащитника, у прокуратуры двойные стандарты.

"Получается, таким образом, что когда вопрос стоит о том, что Мару надо наказывать – у Мары эпилепсии нет. А когда стоит вопрос водительского удостоверения, получается, что у Мары есть эпилепсия", – сказал он. Правозащитник заявил, что Багдасарян готова пройти консилиум врачей, чтобы доказать, что не страдает заболеванием головного мозга.

Напомним, ранее Савеловский суд Москвы бессрочно лишил стритрейсершу водительских прав на основании справки о том, что она страдает эпилепсией. В связи с этим Багдасарян не может управлять транспортным средством.