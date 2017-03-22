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Авто

Мара Багдасарян устроила провокацию после лишения прав

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
После лишения Савеловским районным судом водительского удостоверения скандальная мажорка Мара Багдасарян продолжает провоцировать общественность. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео своих поездок за рулем автомобиля.
прочитано 13732 раза

На ролике, снятом из кабины автомобиля, видно, что Мару в поездке по одной из московских улиц сопровождает черный Mercedes-Benz. Прокомментировал поведение стритрейсерши ее адвокат Владислав Капканов.

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 Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

Юрист назвал законным вождение девушкой автомобиля после решения суда о лишении ее прав. "Никто ее пока прав не лишил, потому что решение в силу не вступило. Мы его будем обжаловать в апелляционном порядке. И только после принятия решения апелляционной инстанции можно будет говорить о том, что с ее правами. Она на законных основаниях управляет транспортным средством", – цитирует Капканова "Газета.Ru".

Публикация от Мара (@049mara)

Напомним, 21 марта Савеловский районный суд Москвы лишил водительских прав нарушительницу правил дорожного движения, гонщицу Мару Багдасарян. Основанием послужило то, что врачи диагностировали у девушки эпилепсию. При этом ее отец, предприниматель Эльмар Багдасарян уверяет, что она абсолютно здорова, и намерен обжаловать решение суда.

Как писали Dni.ru, на суде один из свидетелей по делу, инспектор ДПС рассказал о случившемся у Мары припадке. Об инциденте он узнал от врача. По его словам, медик сказал ему, что у девушки шла кровь изо рта, она прикусила язык и даже на две минуты потеряла сознание.

Автор: Людмила Фоканова22 марта 2017, 18:30

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