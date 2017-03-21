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Авто

Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем

Мара Багдасарян. Фото: vk.com
По мнению юристов, изъятие водительских прав у мажорки Мары Багдасарян не повлияет на ее поведение. Если она нарушит запрет на управление транспортным средством, то ей вновь грозит лишь штраф или очередные административные работы.
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Юрист Олег Сухов заявил, что если Багдасарян вновь решит сесть за руль, то ее действия будут квалифицироваться как "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", сообщает Life.ru. По этой статье мажорке будет грозить штраф в 30 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток или от 100 до 200 часов обязательных работ.

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Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

"Почти аналогичное наказание ждет водителя, лишенного прав, который сядет за руль в пьяном виде", – продолжил Олег Сухов. "Его может ждать наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток", – заявил он.

В свою очередь, адвокат Александр Островский отметил, что наказание за управление транспортным средством без водительских прав в России очень гуманное. По мнению юриста, оно является скорее профилактической, а не "останавливающей" мерой.

"Этой Маре одним-другим штрафом больше, часом обязательных работ больше – никак не отобьет желание "покрасоваться" на авто", – рассказали в прокуратуре Северного округа. В ведомстве пояснили, что нарушение правил дорожного движения "ей оплатит или отец, или кто-нибудь из ее "богатеньких сынков – толстосумов".

Как то так��

Публикация от Мара (@049mara)

Напомним, прежде Мара Багдасарян уже пыталась нарушить предписания суда. Согласно материалам расследования, 8 февраля мажорка купила поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности. Благодаря документу гонщица смогла избежать назначенных общественных работ.

Напомним, Савеловский суд Москвы бессрочно лишил стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав из-за болезни, несовместимой с управлением транспортным средством. Больная эпилепсией мажорка официально более не может водить машину.

Автор: Олег Шивалов21 марта 2017, 20:18

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