У Багдасарян пошла кровь изо рта на глазах у врача

Инспектор ДПС, свидетель по делу стритрейсерши Мары Багдасарян, бессрочно лишенной судом водительских прав из-за эпилепсии, рассказал о случившемся у девушки припадке. Об инциденте он узнал от врача.

Появились подтверждения тому, что у скандально известной стритрейсерши действительно был эпилептический припадок. Об этом Савеловскому суду сообщил инспектор ДПС.

Выступающий свидетелем по делу сотрудник дорожно-транспортной службы вспомнил: врач сказал ему, что у Мары шла кровь изо рта, она прикусила язык и даже потеряла сознание на две минуты, передает "Московский Комсомолец". Защита девушки, в свою очередь, попросила провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы избежать судебной ошибки.

Однако прокурор возражал, аргументировав, что справка с диагнозом "эпилепсия" была представлена адвокатами Мары на одном из заседаний. Поэтому суд отказал защите в ходатайстве. Адвокат стритрейсерши и ее отец заявили, что процесс ангажирован и его итог предрешен.

Публикация от Мара (@049mara) Мар 15 2017 в 2:44 PDT

Координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что лишение прав Мары Багдасарян может оказаться долгосрочным, но не пожизненным, если она докажет, что не больна эпилепсией, сообщает Life.ru. По его словам, теоретически есть возможность пересмотреть диагноз. Шкуматов предположил, что девушка может пройти лечение и после этого получить права.

Походу единственная нормальная совместная фотография за 8 лет Публикация от Мара (@049mara) Мар 17 2017 в 5:27 PDT

Эпилептолог, невролог Ольга Голубинская считает, что эпилепсию, из-за которой Багдасарян лишили прав, можно вылечить – все зависит от причин заболевания. Но на полное выздоровление потребуются годы.

"Лечить можно, смотря какие причины. Если наркотики, алкоголь, то можно лечить. Если опухоль, то надо опухоль вырезать. Если травма – то, к сожалению, ничего не сделаем, с врожденной формой – тоже", – отметила она. Голубинская подчеркнула, что с последнего приступа должно пройти минимум три года, чтобы можно было говорить, находится ли заболевание в ремиссии или человек выздоровел.

В свою очередь Эльмар Багдасарян заявил, что никакой эпилепсии у Мары нет. "Нет, таких диагнозов нет. Все родители знают, чем болеют их дети. И я тоже знаю, чем болела моя дочь. У нее нет эпилепсии", – цитирует бизнесмена РЕН ТВ.